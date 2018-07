wired

: CityHawk sarà il taxi volante del futuro? - bitnewsbit : CityHawk sarà il taxi volante del futuro? - ritwittalo : CityHawk sarà il taxi volante del futuro? - Lauraenientepiu : CityHawk sarà il taxi volante del futuro? -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Bisognerà attendere il 2021 per i primi voli commerciali, questa almeno è il programma della compagnia, ma il progettosta procedendo verso uno sviluppo su larga scala. Dopo la presentazione dello scorso anno, gli israeliani di Urban Aeronautics fanno sapere che il veicolo urbano in grado di decollare e atterrare in verticale segna passi avanti. Neldei cieli concepito per brevi spostamenti tra privati o per ridurre i tempi di intervento in caso di emergenze, troveranno posto fino a cinque passeggeri (oltre al pilota), con un dispositivo che dispone di eliche interne (occupa meno spazio e riduce la possibilità di provocare danni) ed è in grado di raggiungere i 270 km/h. Ispirato al Cormorant, un velivolo della stessa società con oltre 250 voli all’attivo,si configura come un elicottero bimotore, assicurando così l’azione anche in caso di guasto a uno dei ...