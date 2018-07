Cinque Stelle in salsa hindi?

Venezuela : inflazione alle stelle - Maduro toglie Cinque zeri al bolivar : Nel suo rapporto di aggiornamento sulle prospettive dell'economia globale, l'Fmi ha stimato inoltre che 'economia sudamericana subirà un calo del Pil del 18 per cento nel 2018. Nelle ultime ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 luglio : Dopo giorni di trattative - i Cinque Stelle impongono l’ex direttore di La7 come capo azienda - per i leghisti va al vertice l’ex giornalista del “Giornale” - oggi in Svizzera : L’accordo In Rai vanno Salini e Foa. Adesso sarà guerra sui tg Giovedì notte il (faticoso) patto tra Lega e Cinque Stelle – Nomine di Gianluca Roselli Che palle di Marco Travaglio Ieri, sulla prima del Corriere, il richiamo sull’ennesima puntata della danza macabra intorno a Marchionne rimandava ai servizi “palle pagine 10 e 11”. Non “alle”: “palle”. Errore in buona fede o sfogo di un anonimo redattore sfinito dalla morte infinita ...

'Vaccinati in quarantena' - la proposta Cinquestelle ribalta la legge Lorenzin : Stop a ogni obbligo, analisi pre vaccinali e anche un periodo di "quarantena" di 4-6 settimane per i bambini vaccinati prima del rientro a scuola. Ecco i punti principali della proposta di legge a ...

Tria-Cinquestelle - dopo la manovra il nuovo fronte è quello delle banche : Parlando al G20, il ministro dell'Economia aveva spiegato, per l'ennesima volta, che il programma di governo sarà attuato 'nei limiti di bilancio'....

I Cinque Stelle scaricano Mura : "Se vuole andare in barca a vela si dimetta" : "Se il deputato del MoVimento 5 Stelle Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini alla Camera, ha una sola via da seguire: quella di presentare le dimissioni da parlamentare". Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sul parlamentare recordman di assenze e velista che in ...

Cinque Stelle Euro NCAP per la nuovissima Ford Focus : La nuova Ford Focus ha raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle Euro NCAP - uno dei primi veicoli a ricevere il punteggio piu' alto, dall'applicazione di un nuovo e piu' severo protocollo di test Euro...

Volvo XC40 ottiene le Cinque Stelle Euro NCAP : Nuovo riconoscimento per la Volvo XC40 che ha portato a termine i test Euro NCAP 2018 con la valutazione massima prevista, ovvero le cinque stelle. Cio' consente alla XC40 di entrare a...

L'Alitalia e l'insostenibile rinazionalizzazione dei Cinque Stelle : Il vice premier Di Maio dice che andrà in giro per il mondo a cercare chi gli risolve il problema. Siamo punto e daccapo. Ne parliamo al prossimo governo?

Crash test Euro NCAP - Cinque Stelle a Ford Focus e Volvo XC40 : L'Euro NCAP ha diffuso i risultati del secondo round di Crash test del 2018. Sotto esame in questa occasione sono finite le nuove Ford Focus e Volvo XC40, entrambe promosse con Cinque stelle, il massimo dei voti dall'ente con sede nei pressi di Bruxelles (di cui è partner l'Automobile Club d'Itali).La scheda della Ford. La Focus e la XC 40 hanno ottenuto rispettivamente un rating dell'85 e 97% nella protezione degli adulti, 87% entrambe in ...

Ruocco - Cinque Stelle - : bene la pace fiscale - ma nessun condono. Colpiremo i grandi evasori : Roma «Alleggerimento, monitoraggio, sinergia tra uffici: dobbiamo aiutare i cittadini a fare pace con questo sistema ma anche indirizzare i vari soggetti verso uno scopo comune, che è quello di ...

[Il retroscena] L'abbuffata delle poltrone tra Lega e Cinque Stelle. Ma nessuno si fida di nessuno. Tre nomi per la Rai : Baudo - Freccero e ... : E niente, non lo vogliono. Così come non vollero tre mesi fa Paolo Romani, Fi, alla presidenza del Senato. Per i 5 Stelle è una questione di principio: i custodi della stagione "Rai libera dai partiti"...

Berlusconi : “i Cinquestelle confermano di essere incapaci di governare” : Una pesante bocciatura al governo grillino arriva da Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia giudica l’azione del governo nazionale “confusa

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

[L'intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque Stelle non sono come lui. E questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...