Cina-Usa | la guerra commerciale rischia di tramutarsi in una guerra valutaria

Cina - arriva il primo “treno volante” : tecnologia hyperloop in partnership con gli Usa. Può raggiungere i 1200 km/h : C’è un vecchio detto cinese che recita “se vuoi diventare ricco, prima di tutto costruisci una strada”. La provincia del Guizhou, una delle più povere del paese, sembra essere in procinto di riadattare la saggezza cinese ai tempi moderni. Lo scorso 19 luglio, il governo locale ha annunciato il raggiunto accordo con la società californiana hyperloop Transportation Technologies (HTT) per la costruzione di un tracciato ferroviario ...