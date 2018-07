Cielo di piombo ispettore Callaghan film stasera in tv 30 luglio | trama | curiosità

cubemagazine

: RETE 4: (00:04) Cielo di piombo ispettore Callaghan (Film) #StaseraInTV 30/07/2018 #SecondaSerata @Rete4 - Stasera_in_TV : RETE 4: (00:04) Cielo di piombo ispettore Callaghan (Film) #StaseraInTV 30/07/2018 #SecondaSerata @Rete4 - VENDICATIVO1964 : @GiovanniGiuber1 @MaryoMonty @Andreasciuridae @Manuskola @elenina68e @GAlloero @fulvia_fv @mariantferrante… - Iris77699349 : Cielo di piombo come piuma un colpo d'ala -

(Di lunedì 30 luglio 2018)diè ilin tv lunedì 302018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. La pellicola diretta da James Fargo ha come protagonista Clint Eastwood. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Enforcer GENERE: Poliziesco ANNO: 1976 REGIA: James Fargo CAST: Clint Eastwood, Tyne Daly, Harry Guardino, Bradford Dillman, John Mitchum, Robert F. Hoy, Jocelyn Jones, Samantha Doane, DeVeren Bookwalter, John Crawford DURATA: 95 Minutidiin tv:Harryviene mal visto dai sui suoi stessi superiori per i sui metodi piuttosto rozzi e ...