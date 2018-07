Ciclismo | l’UCI vuole organizzare i Mondiali 2025 in Africa

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel Ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo : novità per l’UCI. Nasce il SuperMondiale - creata la Snow Bike - più attenzione in chiave doping : Si è riunito oggi il consiglio direttivo dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, in quel di Arzon, in Bretagna, e sono state annunciate tantissime novità. Il presidente David Lappartient ha fatto ratificare l’agenda 2022, programma proposto proprio da lui. Davvero molti gli argomenti di discussione, alcune rivoluzioni a livello anche delle discipline singole. La più importante sicuramente è quella della nascita del ...

Ciclismo – Caso Moscon-Reichenbach : la decisione della Commissione Disciplinare dell’UCI : Gianni Moscon assolto: nessuna prova contro il corridore del Team Sky. La decisione della Commissione Disciplinare dell’UCI Lo scorso anno, durante la Tre Valli Varesine, Gianni Moscon è stato accusato di comportamento scorretto nei confronti di Reichenbach, che sarebbe caduto dopo un contatto volontario del suo avversario. La FDJ ha subito agito per vie legali contro il corridore italiano del team Sky e, ieri, si è finalmente chiuso ...

Ciclismo - l’UCI bandisce lo speed gel! Vietato l’aiuto aerodinamico - eliminato il “doping tecnologico” : La UCI ha ufficialmente impedito l’utilizzo di gel o di creme che, applicate sui corpi dei ciclisti, aiutino il flusso dell’aria e dunque aumentino l’aerodinamica. La decisione della Federazione Internazionale è giunta dopo che la Lotto-Soudal aveva impiegato il celeberrimo speed gel durante la cronometro a squadre del Giro del Delfinato, chiusa poi al terzo posto alle spalle del Team Sky e della BMC. Il divieto è entrato ...

Ciclismo - l’Uci : 'Froome? Sarebbe meglio che non partecipasse alle corse' : Sono passati più di nove mesi dal controllo alla Vuelta Espana in cui Chris Froome risultò positivo al salbutamolo ed ancora tutto il mondo del Ciclismo è in attesa della sentenza. Il campione britannico nel frattempo ha corso e vinto il Giro d’Italia e si sta preparando per dare l’assalto anche al Tour de France. È molto improbabile che il verdetto possa arrivare da qui alla partenza del Tour, come ha spiegato il presidente dell’Uci David ...