Ciclismo | Italia in testa al ranking UCI | i migliori al mondo! Elia Viviani terzo | guida

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Spiccano Elia Viviani e Filippo Ganna - assente Consonni : Davide Cassani, DT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 di Ciclismo su pista, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Il gruppo sarà poi guidato dai CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Spicca la presenza di Elia Viviani, Campione Olimpico dell’omnium che come previsto tornerà a gareggiare momentaneamente su pista nel cuore di un’eccellente stagione su strada. Il ...

Ciclismo su pista : Italia in crisi. Edoardo Salvoldi : “Tagli inevitabili - il settore juniores rischia di saltare” : Non si placano le polemiche e la rabbia in seguito alla chiusura temporanea del Velodromo di Montichiari, l’unico al coperto agibile in terra Italiana. La nazionale azzurra, lanciata verso i prossimi fondamentali appuntamenti (a partire dagli Europei di Glasgow) è stata costretta ad allenarsi allo storico Vigorelli di Milano nel quale, come spiega Elia Viviani, “Si respira un’atmosfera speciale”. Verranno però a mancare i ...

Ciclismo – Europei MTB : subito un sorriso per l’Italia - oro per la Nazionale azzurra nella staffetta : Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti fanno l’impresa e conquistano il primo gradino del podio nella prova a staffetta, davanti a Svizzera e Danimarca L’impresa era nell’aria, ma realizzarla fa tutto un altro effetto: è subito medaglia d’oro per la Nazionale azzurra, che conquista il primo gradino del podio nella prova d’esordio di questi Europei MTB, quella a ...

Ciclismo – Dumoulin pensa già al 2019 : l’olandese pronto a rinunciare al Giro d’Italia : Dumoulin pronto a dire no al Giro d’Italia: l’olandese della Sunweb nel 2019 punta tutto sul Tour de France Il Tour de France va ormai verso il suo epilogo: mancano infatti pochissimi giorni ormai prima di poter incoronare il nuovo vincitore della Grande Boucle. Ieri, nella 17ª tappa, Geraint Thomas ha consolidato la sua leadership, ma Tom Dumoulin ha dato segnali positivi, dimostrando di voler a tutti i costi un posto sul ...

Il velodromo di Montichiari chiude a tempo indeterminato. Come uccidere il Ciclismo su pista italiano : Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, resterà chiuso a tempo indeterminato, probabilmente per svariati mesi. La scorsa settimana la Procura di Brescia aveva disposto il sequestro dell’impianto a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Ieri è arrivato il via libera da parte dei Vigili del Fuoco riguardo alla Certificazione sulla Prevenzione Incendi, tuttavia la Commissione Provinciale ...

Ciclismo - la Federazione Italiana rinnova fino al 2020 la partnership con il marchio Vittoria : Vittoria e FCI continuano il loro percorso, iniziato ormai 10 anni fa, verso traguardi sempre più importanti Vittoria ha rinnovato la partnership con la Federazione Ciclistica Italiana fino al 2020. Vittoria e FCI continuano il loro percorso, iniziato ormai 10 anni fa, verso traguardi sempre più importanti. Vittoria sarà partner ufficiale della Nazionale Italiana per quanto riguarda pneumatici strada e pista. René Timmermans, ...

Ciclismo / SAN FRANCESCO AL CAMPO Conclusa la 'Sei giorni'; ora si pensa ai Campionati Italiani Giovanili : ... e almeno un migliaio di tifosi nella serata conclusiva, senza contare le migliaia di visualizzazioni delle dirette Facebook e della cronaca delle serate sui canali social da ogni parte del mondo. ...

Ciclismo : Conclusi i Campionati italiani assoluti a Pila di Cross Country olimpico : Di spiccato interesse Elite Sport Donne : Eva Maria Gatscher, forte della sua esperienza da Crossista nonostante soli 4 mesi di pratica nella mountain bike , e già alla sua quinta gara, , a seguito ...

Ciclismo su pista : la nazionale italiana torna ad allenarsi allo storico Velodromo Vigorelli : Tutti i mali non vengono per nuocere diceva un vecchio proverbio. Se è davvero clamorosa la situazione che sta vivendo il Ciclismo su pista italiano, con la chiusura del Velodromo di Montichiari a causa di problemi con l’antincendio, la nazionale tricolore si testerà sullo storico Vigorelli di Milano, uno dei più importanti velodromi del Bel Paese. In questi giorni sono infatti impegnati in terra lombarda Marco Coledan, Liam Bertazzo, ...

Ciclismo - Europei 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Viviani e Colbrelli capitani? : Domenica 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) si svolgerà la prova in linea maschile degli Europei di Ciclismo. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali in diversi sport. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per questa corsa. I corridori dovranno affrontare un circuito attorno alla città di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km. Il ...

Ciclismo - il Campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre dopo i Mondiali : L’Italia, per il momento, è orfana di un campione italiano a cronometro 2018. É vero, il detentore del titolo Gianni Moscon è un ottimo portabandiera ma di certo anche a lui sarebbe piaciuto misurarsi prima del Tour de France con i suoi colleghi per rimettere in palio la maglia tricolore. Come nel pugilato, il prestigio del titolo acquista importanza con gli incontri, rimettendolo in discussione match dopo match. Giugno, il mese abituale ...

VENETO Elia Viviani campione d'Italia di Ciclismo su strada : ... Viviani conferma, quindi, di essere uno dei più forti velocisti al mondo e un campione di cui tutto il VENETO deve essere fiero".

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : le pagelle. Mostruoso Elia Viviani! Visconti-Pozzovivo - si poteva fare di più. Nibali non si vede : Un’edizione spettacolare per i Campionati Italiani di Ciclismo: su un percorso misto in quel di Darfo Boario Terme ad imporsi è stato un magnifico Elia Viviani, che ha messo in mostra una forma davvero eccezionale. Per lui la Maglia Tricolore conquistata davanti a Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 10: non era un percorso adatto a lui, ma il campione ...