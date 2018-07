Ciclismo - Chris Froome : ‘Noi contro il resto del mondo’ : È stato un Tour de France concluso con l’ennesimo trionfo per il Team Sky, vincitore per la sesta volta della più importante corsa di Ciclismo del mondo. Nonostante il successo di Geraint Thomas e il podio di Chris Froome, per la squadra britannica sono state tre settimane decisamente difficili, sul piano ambientale ancora più che su quello agonistico. Gli Sky sono stati presi di mira fin dal via, con bordate di fischi durante la presentazione ...

Tour de France 2018 : Chris Froome abdica. La doppietta Giro-Tour resta tabù. Impossibile vincerle entrambe nel Ciclismo moderno? : La doppietta Giro-Tour resta un tabù: l’ultimo a riuscirci è stato Marco Pantani nella magica estate del 1998, sono passati vent’anni e ancora nessuno ha eguagliato le gesta del Pirata. Chris Froome aveva iniziato la stagione proprio con l’obiettivo di centrare la mitica accoppiata, puntava a entrare nella leggenda dei pedali trionfando anche per la quarta volta consecutiva in una grande corsa a tappe (eguagliando così i record ...

Chris Froome : ‘La sentenza a mio favore è un momento importante per il Ciclismo’ : Mentre si preparava una serie di ricorsi nei giorni di avvicinamento al Tour de France, è arrivata inattesa la sentenza sul caso Froome. L’organizzazione del Tour de France ha cercato di escludere il campione della Sky dalla sua corsa, con la squadra pronta a tutto pur di difendere e far partire il proprio corridore. A mettere la parola fine alla guerra sulla partecipazione di Froome alla corsa francese ci ha pensato l’Uci emettendo finalmente ...

Ciclismo - Chris Froome assolto dalla Wada : archiviato il caso salbutamolo : Fine delle polemiche. Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France (l'ultima nel 2017) e del Giro d'Italia 2018, è stato assolto dal tribunale antidoping dell'Uci, la federazione mondiale di Ciclismo...

Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping del Ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 : Il ciclista britannico Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping dell’UCI, la federazione internazionale di ciclismo, in un caso di doping in cui era coinvolto dallo scorso anno. Froome potrà ora correre il Tour de France, che inizia questo sabato, The post Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping del ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 appeared first on Il Post.

Chris Froome : “Un grande giorno per il Ciclismo - mi lascio alle spalle 9 mesi duri. Non ho fatto nulla di male” : Chris Froome ha ricevuto la notizia dell’assoluzione per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (poi vinta). Il britannico, che ha conquistato gli ultimi tre Tour de France e il recente Giro d’Italia, si è lasciato alle spalle questa brutta vicenda dopo 10 mesi di botta e risposta tra il suo Team Sky e il Tribunale Antidoping che oggi ha optato per l’assoluzione del ciclista. Il ...

Ciclismo - assolto Chris Froome dalle accuse di doping : parteciperà al Tour de France : Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping, il ben noto caso legato al salbutamolo si è dunque concluso con l’assoluzione del Keniano bianco Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping nei suoi confronti. Il tribunale antidoping dell’Uci, secondo la “rosea”, non ha riscontrato alcuna violazione delle norme antidoping, dunque Froome non è sanzionabile e parteciperà regolarmente al prossimo Tour de France. ...

Il Tour de France esclude Chris Froome : finalmente un atto di coraggio per salvaguardare il Ciclismo : Chris Froome non sarà al Tour de France. Per ora…Aspettiamoci infatti giorni di interminabili processi e ricorsi, prima al Comitato Olimpico Francese, poi (quasi inevitabilmente) al TAS di Losanna. Resta, in ogni caso, una decisione storica da parte degli organizzatori. Un atto forte, di grande coraggio. Una lettera inviata al Team Sky contenente, parafrasando, un messaggio inequivocabile: “Froome non è gradito. Può ledere ...

Il Tour de France esclude Chris Froome : finalmente un atto di coraggio per salvare il Ciclismo : Chris Froome non sarà al Tour de France. Per ora…Aspettiamoci infatti giorni di interminabili processi e ricorsi, prima al Comitato Olimpico Francese, poi (quasi inevitabilmente) al TAS di Losanna. Resta, in ogni caso, una decisione storica da parte degli organizzatori. Un atto forte, di grande coraggio. Una lettera inviata al Team Sky contenente, parafrasando, un messaggio inequivocabile: “Froome non è gradito. Può ledere ...

Ciclismo - Bernard Hinault su Chris Froome : “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018” : Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018. Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del Ciclismo Francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché ...

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Ciclismo - congelati i premi di Chris Froome per la vittoria alla Vuelta 2017! Attesa per la sentenza sul caso salbutamolo : Nove mesi fa Chris Froome risultava non negativo al salbutamolo in un controllo antidoping effettuato alla Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare, nel frattempo il britannico ha vinto il Giro d’Italia 2018 con una memorabile azione sul Colle delle Finestre e ora si appresta a partecipare al Tour de France, andando a caccia della mitica doppietta che manca da 20 anni. Il caso salbutamolo sembra essere lontano dalla risoluzione, il ...

Ciclismo - niente gare ufficiali per Chris Froome fino al Tour de France : solo ricognizioni sulle Alpi per il britannico : Chris Froome ha deciso di non partecipare a nessuna gara ufficiale in vista del Tour de France, il britannico svolgerà solo ricognizioni per prepararsi al meglio alla Grande Boucle Chris Froome non prenderà parte a nessuna gara ufficiale da qui al Tour de France, che partirà il prossimo 7 luglio. Il vincitore del Giro d’Italia ha deciso di ricaricare le batterie, svolgendo solo ed esclusivamente ricognizioni sulle strade che ospiteranno la ...

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...