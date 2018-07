Chris Froome | la nascita della secondogenita e la Vuelta di Spagna | “adesso sono stanco”

Ciclismo - Chris Froome : ‘Noi contro il resto del mondo’ : È stato un Tour de France concluso con l’ennesimo trionfo per il Team Sky, vincitore per la sesta volta della più importante corsa di Ciclismo del mondo. Nonostante il successo di Geraint Thomas [VIDEO] e il podio di Chris Froome, per la squadra britannica sono state tre settimane decisamente difficili, sul piano ambientale ancora più che su quello agonistico. Gli Sky sono stati presi di mira fin dal via, con bordate di fischi durante la ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Noi contro il resto del mondo’ : È stato un Tour de France concluso con l’ennesimo trionfo per il Team Sky, vincitore per la sesta volta della più importante corsa di Ciclismo del mondo. Nonostante il successo di Geraint Thomas e il podio di Chris Froome, per la squadra britannica sono state tre settimane decisamente difficili, sul piano ambientale ancora più che su quello agonistico. Gli Sky sono stati presi di mira fin dal via, con bordate di fischi durante la presentazione ...

Tour de France 2018 : Chris Froome e Tom Dumoulin sul podio come al Giro d’Italia. La doppietta dunque è possibile - ma per ora resta tabù : La doppietta Giro d’Italia-Tour de France è possibile. La dimostrazione è arrivata da Chris Froome e Tom Dumoulin, che hanno chiuso sul podio entrambi i Grandi Giri. Il britannico, dopo aver trionfato nella Corsa Rosa, non è riuscito a compiere la grande impresa, chiudendo terzo la Grande Boucle. L’olandese invece ha confermato la sua grande regolarità bissando il secondo posto. Entrambi hanno pianificato gli allenamenti di inizio ...

Tour de France 2018 : ora Chris Froome rischia anche il podio. Dumoulin e Roglic due specialisti - difficile recuperare : Dopo quattro vittorie, un secondo posto e un ritiro forzato negli ultimi sei anni, Chris Froome rischia di rimanere giù dal podio del Tour de France 2018. Il keniano bianco, trionfatore di quattro Grande Boucle nell’ultimo lustro, corre il serio rischio di non poter nemmeno scalare i dolci gradini all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’uomo del Team Sky potrebbe doversi accontentare anche di un amaro quarto posto, troppo poco ...

Tour de France 2018 : Chris Froome abdica. La doppietta Giro-Tour resta tabù. Impossibile vincerle entrambe nel ciclismo moderno? : La doppietta Giro-Tour resta un tabù: l’ultimo a riuscirci è stato Marco Pantani nella magica estate del 1998, sono passati vent’anni e ancora nessuno ha eguagliato le gesta del Pirata. Chris Froome aveva iniziato la stagione proprio con l’obiettivo di centrare la mitica accoppiata, puntava a entrare nella leggenda dei pedali trionfando anche per la quarta volta consecutiva in una grande corsa a tappe (eguagliando così i record ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Thomas è più forte di me - l’obiettivo è portarlo in giallo a Parigi” : Una giornata da dimenticare per Chris Froome. Prima alcuni segnali di difficoltà in vetta al Col de Portet, con la seconda piazza in classifica generale persa ai danni di Tom Dumoulin, poi l’incredibile imprevisto con un uomo della Gendarmeria (clicca qui per il video). Il britannico comunque ammette la sconfitta e, soprattutto, rende chiare le gerarchie per quanto riguarda il Team Sky. “È stata una giornata difficile, molto intensa, ma ...

Tour de France - le follie non finiscono più : Chris Froome scambiato per un tifoso se la deve vedere con la gendarmerie : Dopo la caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez, che gli è costata il ritiro anzitempo, e gli uomini della gendarmerie che hanno spruzzato lo spray urticante contro gli agricoltori in protesta mentre passavano i corridori, con il conseguente stop della corsa, al Tour de France ne è successa un’altra: al termine della 17esima tappa, Chris Froome è stato scambiato per un cicloamatore dalla polizia Francese mentre scendeva dal ...

VIDEO Chris Froome strattonato e buttato a terra da un poliziotto in discesa : scambiato per un tifoso! La giornata no al Tour de France : giornata davvero nefasta per Chris Froome al Tour de France. Il britannico è andato in crisi nel finale del Col du Portet, perdendo terreno nei confronti degli altri big e scivolando al terzo posto in classifica a 2’31” dal leader Geraint Thomas, suo compagno di squadra. L’ormai ex capitano del Team Sky ha sofferto gli attacchi dei rivali e non è riuscito a tenere il passo, patendo probabilmente anche le fatiche del Giro ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Sono stato battuto - Thomas se lo merita : spero arrivi in giallo a Parigi” : Chris Froome è andato in crisi nel finale del Col du Portet, ultima salita della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il keniano bianco ha faticato sulle asperità di questa durissima ascesa e si è così dovuto staccare da Tom Dumoulin, Primoz Roglic e soprattutto Geraint Thomas. Il suo compagno di squadra è sempre più maglia gialla (ora ha 1’59” sull’olandese e 2’31” proprio sul vincitore dell’ultimo Giro ...

Tour de France 2018 - la crisi di Chris Froome. Sfuma il sogno doppietta? Il britannico si gioca tutto sul Tourmalet : Chris Froome è andato in crisi come gli era capitato poche volte nella sua personale carriera al Tour de France, vinto per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. Il keniano bianco era chiamato a una prestazione di spessore nella mini tappa pirenaica da 65 chilometri e invece il Col du Portet lo ha respinto: il tratto finale della salita simbolo di questa edizione della Grande Boucle si è rivoltato contro il britannico, crollato sotto gli ...

Tour de France 2018 - Chris Froome il calcolatore. Gestione accorta delle forze per realizzare la doppietta : Una settimana di corsa per entrare nella storia del ciclismo. Chris Froome è pronto a trovare il grande acuto nell’ultima settimana del Tour de France 2018 per conquistare la maglia gialla e realizzare la doppietta Giro-Tour. L’ultimo a riuscirsi fu Marco Pantani nel 1998. Inoltre in caso di trionfo, Froome eguaglierebbe anche il record di Eddy Merckx di quattro grandi giri consecutivi vinti. Per riuscire in questa mitica impresa Froome sta ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Soddisfatto se vincerà la Sky”. Geraint Thomas sogna : “Voglio restare in giallo…” : Giorno di riposo al Tour de France prima dell’inizio dell’ultima settimana al termine della quale conosceremo il vincitore della Grande Boucle. La battaglia sulle Alpi ha ormai delineato la classifica: Geraint Thomas in maglia gialla, Chris Froome lo tallona, Tom Dumoulin sembra essere l’unico capace di spezzare il dominio della coppia britannica. Proprio i due uomini simbolo del Team Sky si sono presentati nella consueta ...

Chris Froome - Tour de France 2018 : “Attendo la sfida delle montagne. Rivalità con Thomas? Esagerato parlarne” : La prima settimana del Tour de France 2018 è andata in archivio. Non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale e tutti attendono le Alpi che, da domani, caratterizzeranno lo scenario della Grande Boucle. Il britannico Chris Froome è pronto a recitare un ruolo da primattore con il suo Team Sky. Nella prima tappa ha pagato dazio per via di una caduta ma poi la cronometro a squadre ha rimesso le cose al loro posto. In vista del trittico ...

Vuelta a España 2018 - Chris Froome senza limiti! Il britannico sogna di vincere tutti i Grandi Giri nello stesso anno! : “Se Chris Froome dovesse vincere il Tour de France non è escluso che potrebbe prendere il via alla Vuelta a España 2018“. Con queste parole il direttore sportivo del Team Sky Nicolas Portal ha rivelato alla stampa quelli che potrebbero essere i propositi futuri del “keniano bianco“. Un annuncio a sorpresa vista la stagione sostenuta dal corridore britannico che, dunque, va a caccia di nuovi record, intenzionato a fare la ...