Choc nell’ospedale italiano | mancano medici e materiale | pazienti curati così

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 luglio 2018) Questo è il classico caso in cui se non ci fossero le foto e la testimonianza di un medico verrebbe subito da pensare a una bufala, una fake news. Perché sembra davvero incredibile quello che sta succedendo in un ospedalee invece, purtroppo, è tutto vero. Siamo al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria e non ci sono né personale sufficiente néa disposizione per curare i. Nello specificogessi e tutori. E se una persona si fa male nel tardo pomeriggio o di sera, allora si provvederà a medicarla ‘alla meno peggio’, con garze e pezzi di cartone, scrive il Corriere della Sera, che ha raccolto la testimonianza di un dottore che ha prestato servizio in quella struttura per quarant’anni e che ha ricevuto dai colleghi le foto dimedicati in questo modo. Il medico, in pensione da qualche mese, si chiama ...