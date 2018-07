Chiara Galiazzo da Niccolò Agliardi nell’ultima puntata di “Dimmidite”

domanipress

(Di lunedì 30 luglio 2018)Galiazzo è l’ospite musicale della sesta e ultima, format originale prodotto da Anele e in onda su Rai1 ogni martedì in seconda serata, nel quale il cantautoreraccoglie in giro per l’Italia storie esemplari di persone comuni e le trasforma in canzoni con l’aiuto della sua band e di alcuni amici del panorama musicale italiano.di martedì 31 luglio a diventare una canzone è la straordinaria storia di Valeria, una ragazza abruzzese che, con coraggio e grande determinazione, ha affrontato un percorso di vita molto difficile.è stato ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista All’età di 17 anni, Valeria è una promessa del nuoto e sogna di entrare nella marina, ma un brutto incidente in motorino la costringe a cambiare i suoi piani e la sua vita prende una piega inaspettata. Dopo essere ...