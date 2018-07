Chi sono i nuovi vertici di Ferrovie dello stato

Renzi : 'Gli attac Chi razzisti sono una emergenza - Chi sta al governo non lo neghi' | Salvini : 'E' una sciocchezza' : Daisy Osakue è una campionessa italiana. E' stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti . Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza . Ormai è un'evidenza, che ...

Mattarella : "I migranti sono i nuovi sChiavi. Non dobbiamo guardare altrove" : 'La schiavitù ha rappresentato una delle maggiori vergogne dell'umanità' . In una dichiarazione rilasciata in occasione della 'Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani', promossa dalle ...