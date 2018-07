Chi soffia sul fuoco Ma questo non è un Paese di xenofobi

Gian Carlo Caselli : “Soffia un vento maligno in alcuni ministeri - macChine di propaganda per fini personali” : ?Ci risiamo. Se una sentenza si occupa doverosamente (ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto) di un politico, ecco che per una specie di gioco delle tre carte la giustizia diventa “politica”. Il problema non è più se il politico abbia rubato o sia colluso con la mafia. Il problema diventa il colore presunto della toga.»: Gian Carlo Caselli usa parole pesanti sulle reazioni di Salvini (e del suo sottosegretario alla Giustizia) al ...