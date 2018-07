Chi si ritrova un ladro in casa e rischia la vita ha diritto a sparare

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Franca Leosini, signora indiscussa del noir. Ideatrice, autrice e conduttrice della trasmissione cult Storie Maledette che, in 24 anni, ha acceso i riflettori sui casi di cronaca nera che hanno insanguinato la penisola. Con garbo, professionalità e sopraffina dialettica, la Leosini scava nell'animo degli assassini e oggi si racconta sulle pagine di Libero.Per fare al meglio una cosa ho bisogno di tempo, e questa mia creatura mi assorbe 10 ore al giorno (per questo non vado ai talk, non scrivo libri, non concedo di solito interviste). Certo, ho una redazione di una decina di persone. Ma ogni testo è scritto da me ... Storie Maledette ha vinto otto-nove premi e la metà non li ho ritirati per questione di tempo.Un impegno da cui Franca Leosini è completamente assorbita, che la porta ad esplorare il lato più oscuro dell'animo umano.Io voglio capire le ...