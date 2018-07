Che fine ha fatto il carico fantasma di coltan che Maduro ha spedito in Italia

POP CORN 2 - Vincono 'Che fine ha fatto l'inciviltà?' e 'Grand Tour' : ... "Il Pop CORN è una manifestazione in linea con le nostre tendenze, vogliamo fare meno spettacoli ma di qualità. Il Pop CORN si inserisce in un percorso che eleva il livello e l'offerta per il ...

UNA VITA anticipazioni : LEONOR si libera di MELERO. HABIBA Che fine fa? : Le anticipazioni di Una VITA, l’amata soap spagnola di Canale 5, ci informano dei nuovi e intricati sviluppi che vedranno protagonista tra qualche giorno LEONOR Hidalgo (Albra Brunet): la donna infatti, ritornata in Spagna dopo la brutta disavventura nell’isola di Fernando Poo, continuerà a non avere pace e metterà in pericolo l’esistenza di tutta la sua famiglia. Facendo una breve sintesi, abbiamo visto LEONOR ritornare ad ...

Le commedie 'Che fine ha fatto l'inciviltà?' e 'Grand tour' vincono la seconda edizione di Pop Corn Festival del Corto : ... "Il Pop Corn è una manifestazione in linea con le nostre tendenze, vogliamo fare meno spettacoli ma di qualità. Il Pop Corn si inserisce in un percorso che eleva il livello e l'offerta per il ...

Juventus - il Chelsea vuole Caldara e dice 'ni' a Higuain. Milan e Bonucci alla finestra : TORINO - Ancora un'estenuante giornata di trattative e di ipotesi che si allineano sul tavolo, senza trovare la combinazione risolutiva. E così dopo che l'amministratore delegato del Chelsea Marina ...

Che fine ha fatto la proposta M5s sul taglio degli stipendi ai Parlamentari? : "In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo è osceno che un rappresentante del popolo si porti a casa tra i 14mila e i 15mila euro" (Di Maio, 15 febbraio 2018). Ancora Di Maio: il primo...

Che fine ha fatto Manu Chao? : Il 2018 è un anno di ricorrenze speciali per Manu Chao, che ‘compie’ 20 anni con il suo primo album solista Clandestino e 30 con Patchanka, disco di esordio del collettivo La Mano Negra. I due lavori sono legati con un doppio fil rouge, di cui l’interprete è solo uno dei due. Bongo Bong, infatti, primo singolo estratto dall’album Clandestino e uno dei successi più popolari di Manu Chao, è un remake di King of Bongo, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) La morte della verità – un prodotto della filosofia postmoderna - libro di Miciko Kakutani, critica del New York Times – di Mattia Ferraresi

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Sparisce dai social e i fan vanno in fibrillazione : Niente più Facebook, Instagram o Twitter. Il cantante Marco Mengoni ha svuotato e disattivato tutti i suoi account social, suscitando rumors e tanta curiosità. Perché? Si è stancato di internet? È un ...

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anChe in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Che fine ha fatto l’ex tronista Claudia Montanarini : Non c’è pace per Claudia Montanarini. Qualche giorno fa, l’ex tronista di “Uomini e Donne” veniva duramente accusata di truffa dall’ex marito Daniele Pulcini e, oggi, ribatte: «La mia vita è un horror». Ma come è iniziata questa storia? La Montanarini, che sul trono della De Filippi ci finì nel 2011, è stata a lungo legata a Daniele Pulcini, figlio del costruttore Antonio Pulcini padre dei suoi tre figli (due ...

Fifa 18 : arrivano i Futties! Tutto quello Che devi sapere sugli Oscar di FUT : disponibile De Rossi “Fine di un’era” : Anche quest’anno torna l’appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! A partire da mercoledì 18 luglio partirà quello che può essere considerato come l’ultimo grande evento della stagione di Fifa Ultimate Team su Fifa 18. Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle speciali card di colore rosa che […] L'articolo Fifa 18: arrivano i Futties! Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT: ...

ICC 2018 - Rigori senza fine tra Milan e ManChester United - Gattuso a Mourinho : 'Tiriamo noi?' : Ventisei Rigori, una serie infinita e, a tratti, davvero divertente. Vince il Manchester United , ma la fortuna avrebbe potuto sorridere anche al Milan , rimasto invece a mani vuote al termine della ...

Che fine ha fatto Luisa Corna? : Non comparire in tv non significa avere abbandonato le scene. È il caso di Luisa Corna, che in molti danno per dispersa, ma che in realtà ha solo deciso di dirottare la sua vita professionale verso la musica. Dopo gli esordi come modella, era infatti stata rapita dal piccolo schermo, che per diversi anni è stata la sua casa, dove ha avuto modo di cimentarsi anche con la conduzione (arrivando persino a programmi cult come Domenica In) e la ...