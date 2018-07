CECILIA RODRIGUEZ La foto hot da Ibiza conquista il web | è boom di likes in poche ore

CECILIA RODRIGUEZ : "Belen? Non se ne può più dei continui attacchi contro mia sorella" : Cecilia Rodriguez, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Sono', in edicola questa settimana, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei tanti fotografi invadenti sotto casa di Belen che, quotidianamente, seguono tutti gli spostamenti della showgirl argentina al centro di un eterno tira e molla con il campione, Andrea Iannone:prosegui la letturaCecilia Rodriguez: "Belen? Non se ne può più dei continui attacchi ...

CECILIA RODRIGUEZ preoccupata per Belen : “Così rovinano la vita di mia sorella” : Cecilia sta vivendo un periodo d’oro, nel lavoro e nella vita privata, ma a darle preoccupazione è la sorella maggiore Belen. Cosa succede? Cecilia Rodriguez si preoccupa per Belen La scia di successo del Grande Fratello Vip, il fidanzamento perfetto con Ignazio Moser, la carriera da modella e showgirl. Per Cecilia Rodriguez questo è, senza dubbio, un periodo d’oro. Purtroppo, però, c’è qualcosa che non permette a Chechu di godere a pieno ...

CECILIA RODRIGUEZ svela il ‘dramma’ di Belen : “ecco chi sta rovinando la vita a mia sorella” : Cecilia Rodriguez difende la sorella Belen e si schiera contro i paparazzi, le dichiarazioni dell’argentina contro chi rende la vita impossibile alla showgirl più famosa d’Italia Il legame tra Cecilia e Belen Rodriguez è forte, come tra due sorelle dovrebbe sempre essere. La piccola di casa Rodriguez ha parlato della sorella e di ciò che le rende la vita impossibile alla rivista ‘Sono’. L’argentina ha ammesso: ...

CECILIA RODRIGUEZ incinta? Misterioso post Instagram con Ignazio Moser : «...Tre» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a partire per le vacanze e la destinazione è Ibiza. A mostrare un altro scorcio della loro vita di coppia è proprio Cecilia che sembra...

CECILIA RODRIGUEZ non aspetta un figlio da Ignazio Moser : la smentita della showgirl : Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa del suo primo bambino. E' questa la clamorosa indiscrezione di Gossip delle ultime ore che riguardano la sorella di Belen, la quale ormai da quasi un anno fa coppia fissa con Ignazio Moser, di cui si è innamorata follemente all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Una storia d'amore che sta proseguendo a gonfie vele e che potrebbe regalare al più presto ai due innamorati un bebè. Ad ...

CECILIA Rodriguez/ “Io e Ignazio viviamo insieme - non c’è fretta di sposarsi. Sono pronta ad avere un figlio” : Cecilia si sta godenzo la bellissima storia d'amore con Ignazio Moser. I due vivono insieme e lei, racconta, essere pronta per avere un figlio, ma il matrimonio non è tra i progetti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:15:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ incinta di Ignazio Moser? L’indizio social : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede alla grande in questa prima estate di coppia. Da quando si sono conosciuti e innamorati nel reality dei Canale 5, i due ex concorrenti...