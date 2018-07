C’è una cosa che si chiama “Kiki challenge”

In Niger C’è una democrazia di sabbia. E non è diversa dalla vostra : Magari di sabbia ma la nostra democrazia si celebra domenica 29 luglio. Nel nostro piccolo è già qualcosa. Decretata 20 anni dopo la celebrazione della Conferenza nazionale sovrana, il 29 luglio 2011, la giornata celebra l’avvento del multipartismo dopo gli anni di piombo della giunta militare. Da allora ogni anno, alla data, si ricorda che la democrazia è un cantiere che funziona come e quando può. Tanto per non dare adito a sospetti sono stati ...

L’eclissi lunare dei record incanta il mondo - e C’è anche Marte con la sua maxi tempesta di sabbia : la Luna Rossa - il Pianeta Rosso e le Stelle Cadenti - che meraviglia! [GALLERY] : 1/14 ...

Inizia lo spettacolo dell’Eclissi lunare più lunga del secolo : tutto quello che C’è da sapere sull’evento astronomico in corso : Oggi, 27 Luglio 2018, Italia ed Europa stanno assistendo ad un’eclissi totale di Luna di grande fascino: la Terra si trova metà strada tra la Luna e il Sole, ed il nostro Pianeta sta oscurando completamente la Luna, impedendo ai raggi del Sole di illuminarla. Lo spettacolo è garantito: l’ultima grande eclissi di Luna visibile dal nostro Paese si è verificata il 28 settembre 2015, ed è avvenuta nel cuore della notte (poco visibile a causa ...

Eclissi di Luna 27 luglio 2018 : guida su tutto quello che C’è da sapere : Stanotte, venerdì 27 luglio 2018, assisteremo alla più lunga Eclissi totale di Luna di questo secolo. Ecco di seguito una guida per osservare l’evento e tutto quello che c’è da sapere. Eclissi di Luna 27 luglio 2018: guida su tutto quello che c’è da sapere COSA SUCCEDE Stasera 27 luglio avverrà un’Eclissi totale di Luna a conseguenza di due fattori. Il primo è che il nostro satellite si posizionerà al centro ...

Tutto quello che C’è da sapere sull’eclissi di Luna di questa sera : Inizierà verso le 19 e raggiungerà il suo picco dopo le 22: le cose da sapere per vederla, nuvole permettendo The post Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi di Luna di questa sera appeared first on Il Post.

Tutto quello che C’è da sapere sull’eclissi totale di Luna di oggi : (foto: Matt Cardy/Stringer/Getty Images) L’evento astronomico del prossimo venerdì 27 luglio inizierà al calar del Sole. La prima parte dell’eclissi di Luna, ovviamente parziale, prenderà il via alle 20:24 (ora italiana), ma qui dal nostro Paese non potremo assistevi completamente. Per due motivi: la luce diurna non sarà ancora abbastanza affievolita e, sopratTutto, la Luna in molte località si troverà ancora appena sotto la linea ...

La luna rossa - tutto quello che C’è da sapere sull’eclissi più lunga del secolo : L’occasione è assolutamente da non perdere. Non perché di eclissi lunari non ce ne siano state e non ce ne saranno altre, ma questa è meglio delle altre. «Come hanno sottolineato in molti», dice Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «sarà la più lunga del secolo, ma ha tanti altri vantaggi: viene nel periodo estivo in cui è più facile che il cielo sia limpido e con temperature accettabili la sera. Peraltro in un orario comodo dalle 20 in ...

Vercelli - cadavere di donna trovato in una valigia : C’è un indagato : C’è un indagato per la morte della donna ritrovata in una valigia il 4 novembre 2017. Parte da lontano la storia di Franca Musso, quando il 16 ottobre 2016 è stata denunciata la sua scomparsa. Il suo cadavere è stato ritrovato otto mesi fa in una valigia, nelle campagne del Vercellese. Poi esami e accertamenti per dare un nome a quel cumulo di ossa. Fino ad arrivare ad un altro nome, quello della persona iscritta oggi nel registro degli ...

Non C’è legame tra vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

Al Tour de France C’è una tappa corta - strana e difficile : È lunga 65 chilometri, di cui 38 in salita, e si parte "in griglia", come in Formula 1: inizia un po' dopo le 15 e finirà prima delle 18 The post Al Tour de France c’è una tappa corta, strana e difficile appeared first on Il Post.

In Cina C’è uno scandalo sui vaccini che è anche una lezione anti complotti : Roma. Come funziona, più o meno, una cospirazione intorno ai vaccini? Ci sono molte varianti, ma alcuni elementi fissi sono: una multinazionale del settore farmaceutico (“Big Pharma!”) avida e disposta a mettere il profitto prima della salute dei cittadini; un governo omertoso e sottomesso alla gran

Golf - British Open 2018 : parla Chicco Molinari. “C’è un solo vincitore nel golf e per fortuna questa volta sono io” : Francesco Molinari, detto Chicco, oggi ha scritto la storia del golf italiano, e, forse, dello sport azzurro in generale. La sua storica vittoria nel British Open è la più grande impresa che si potesse sognare e lui, ovviamente, è stato il primo rappresentante del Bel Paese a riuscirci. Al termine della gara queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport“. Molinari, smaltita la tensione delle ultime buche, ha iniziato con i ...

C’è chi paga per stare una settimana al buio : Un giornalista dell'Atlantic ha provato un centro di riabilitazione in Repubblica Ceca gestito da un bizzarro psicologo The post C’è chi paga per stare una settimana al buio appeared first on Il Post.

In 17 stuprano una undicenne - in India C’è una violenza ogni 20 minuti : Lo hanno fatto per mesi. Per sette mesi 17 uomini fra i 23 e i 66 anni hanno violentato a turno una ragazzina di 11 anni nel villaggio di Chennai, sulla costa del Sud Est dell’India. Le davano droghe all’interno delle bibite che le offrivano, secondo quanto scoperto dalla polizia. Gli uomini filmavano i rapporti e la minacciavano con coltelli se avesse rivelato qualcosa alla sua famiglia Vivevano tutti nello stesso complesso residenziale, erano ...