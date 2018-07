C' è un Renzi che vince | il figlio Francesco dall' Affrico all' Udinese

Renzi : 'Gli attacchi razzisti sono una emergenza - chi sta al governo non lo neghi' | Salvini : 'E' una sciocchezza' : Daisy Osakue è una campionessa italiana. E' stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza. Ormai è un'evidenza, che ...

Dl dignità - Padoan : “Va chiamato ‘decreto smantellamento’. Di Maio e l’Air Force Renzi? Demagogia che fa ridere” : “Decreto sul lavoro? Di Maio l’ha chiamato ‘di dignità’, io lo chiamerei ‘di smantellamento’, nel senso che smantella quello che c’è nel Paese”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di dignità: “Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale ...

I Renziani che esorcizzano Renzi : Con il suo smisurato ego, Renzi avrebbe sostenuto che "il PD non esiste senza di me". Altri, da ultimo Piero Ignazi, hanno asserito che vi sono due PD tra loro inconciliabili. Una cosa è sicura: Renzi ha a tal punto antagonizzato la dialettica interna al PD da produrre una divaricazione senza rimedio tra chi lo avversa e chi lo sostiene non solo nel ceto politico PD (lo si capisce: egli ha avuto l'avvertenza di portarsi in parlamento i ...

Spunta una foto sull’aereo di Renzi utilizzato dall’ex Premier : bufala o nuove polemiche? : Da alcune ore a questa parte sta circolando in Rete una nuova foto riguardante quello che è stato ribattezzato l'aereo di Renzi, che a quanto pare sarebbe stato utilizzato dall'ex Premier contrariamente a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Ecco perché in molti si stanno chiedendo se si tratti di una bufala o meno. In realtà l'immagine che trovate ad inizio articolo si riferisce ad un viaggio ben preciso del buon Matteo, vale a ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Decreto dignità - Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “Altro che ministro del lavoro - è il ministro della disoccupazione” : "Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Pd - elettori vogliono un ‘nuovo’ Ulivo : bocciato Renzi - anche se tra gli elettori dem.. : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Il 56% approva l'operato del Governo Conte (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:10:00 GMT)

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (Renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...