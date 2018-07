Cavallo dorato | esiste o è una bufala?

ideegreen

: @marionecomix L'asino è bestia umile ma nobile, paziente e determinata. Il cavallo a pelo dorato e verde invece ha… - TheAtombender : @marionecomix L'asino è bestia umile ma nobile, paziente e determinata. Il cavallo a pelo dorato e verde invece ha… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il, quello vero, si chiama l’Akhal-Teke, ha origini nel Turkmenistam ma è particolarmente apprezzato per la sua bellezza in Occidente, dove è raro vederne. Ad incantarci non è solo il colore del suo mantello ma anche le sue prestazioni atletiche. Mentre il suo pelo riflette la luce come nessun altro mantello equino sa fare, l’animale spicca se utilizzato in discipline come endurance, trekking e salto ad ostacoli. (altro…)o è una? Idee Green.