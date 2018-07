Catania | le trovano sei chili di cocaina | finisce ai domiciliari

Catania. Gli trovano 150 piante di marijuana in casa : 60enne muore dopo l’arresto : Un sessantenne cardiopatico è morto a seguito di un infarto nella caserma dei Carabinieri di Aci Sant’Antonio, nel Catenase. In quel momento, l’uomo si trovava all’interno della caserma perché i militari gli avevano notificato un provvedimento giudiziario che ne disponeva i domiciliari per spaccio di droga.Continua a leggere