Catania : bus lascia a terra migranti munite di biglietto - per l'azienda non è razzismo : Stamattina un gruppetto di quattro persone di colore, tre donne ed un uomo, ha raggiunto il piazzale degli autobus di Catania per arrivare a Taormina con la corsa delle ore 9 di Interbus, Pensavano che, per partire, sarebbe bastato essere muniti di regolare titolo di viaggio ed invece non è andata così. L'autista, infatti, come ha raccontato una testimone, Franca Scardilli, raggiunta da MeridioNews, è partito lasciando a terra le donne. La ...

Catania - autista di bus lascia a terra cinque persone di colore munite di biglietto e se ne va : Questa mattina, a Catania, un austista di bus di Etna Trasporti ha lasciato a terra un gruppo composto da cinque persone di colore munite di regolare biglietto: "Stavo per prendere l’autobus per Marzamemi quando ho assistito a questa scena. L’autista ha chiuso le bussole e se n’è andato lasciando a terra quel gruppo di persone. E’ intervenuto un impiegato della stessa azienda che ha cercato di calmare quelle persone, persone tra l’altro che ...

Volo cancellato - 24 ore in bus da Bergamo a Catania : «Sono disperata! Ho perso le tracce di mia madre e mio fratello! Per favore aiutatemi ad avere notizie. Il codice del Volo era FR7453». No, grazie a Dio questa telefonata alla Stampa non riguarda una sciagura aerea, ma l’odissea di chi avrebbe dovuto viaggiare da Bergamo a Catania con Ryanair e invece si è visto annullare il Volo e ha percorso tutt...