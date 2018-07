Casaleggio | perché Rousseau non è una democrazia diretta

Casaleggio - perché la democrazia diretta non può sostituire il Parlamento : In un’intervista recentissima, Davide Casaleggio (proprietario? gestore? del Movimento 5 stelle) ha annunciato la prossima fine del Parlamento, che sarà sostituito da avveniristici strumenti di democrazia diretta realizzata tramite web. Non è sorprendente che ci siano state vivaci reazioni a questa affermazione, mentre è sorprendente che alcuni la abbiano ritenuta plausibile. L’idea di poter sostituire il Parlamento con strumenti di ...

