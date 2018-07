L'Italia e gli F35 nel menu della Casa Bianca. Così Conte rassicurerà Trump : "Qualsiasi valutazione politica, malgrado le nostre perplessità siano tutt'oggi persistenti, rischierebbe di apparire superficiale, approssimativa e incauta". Ha risposto infatti Così il ministro ...

La rincorsa perfetta della Casa Bianca per il voto di Midterm : L’economia americana vola, +4,1% da aprile a giugno, l’incremento migliore dal terzo trimestre del 2014, quasi il doppio dal 2,2% di inizio 2018, numeri che l’Europa può solo sognare. Il presidente Donald Trump rivendica il successo con un tweet, poi in conferenza stampa: «Crescita magnifica, finiremo l’anno oltre il 3% di media». I prossimi dati s...

Trump pronto a incontrare Putin a Mosca : l'annuncio della Casa Bianca : Ne va del destino delle due superpotenze ma anche, in definitiva, del nostro mondo. Con buona pace di chi si oppone per motivi ideologici o politici.

Usa - Casa Bianca vieta evento a giornalista Cnn : è polemica : Usa, Casa Bianca vieta evento a giornalista Cnn: è polemica Usa, Casa Bianca vieta evento a giornalista Cnn: è polemica Continua a leggere L'articolo Usa, Casa Bianca vieta evento a giornalista Cnn: è polemica proviene da NewsGo.

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Trump riceve Juncker alla Casa Bianca : 20.59 "Siamo alleati, non nemici", così il presidente della Commissione europea Juncker si è rivolto al presidente Usa Trump poco prima dell'atteso faccia a faccia alla Casa Bianca. "Dobbiamo parlare e stare insieme",ha affermato Juncker a pochi giorni dalle aspre polemiche tra Ue e Usa in tema di dazi. "Spero si possa trovare un accordo positivo per tutti, ma servono regole eque per tutti", ha affermato da parte sua Trump, che ha definito ...

Cnn - Casa Bianca sospende resoconti : 03.00 Cnn, Casa Bianca sospende resoconti La Casa Bianca non pubblicherà più informazioni sul contenuto delle telefonate del presidente Donald Trump con i leader del mondo. Lo afferma la Cnn, citando due fonti dell'amministrazione e precisando che non si sa se questa nuova pratica sarà permanente.

Cnn - Casa Bianca sospende resoconti : 03.00 La Casa Bianca non pubblicherà più informazioni sul contenuto delle telefonate del presidente Donald Trump con i leader del mondo. Lo afferma la Cnn, citando due fonti dell'amministrazione e precisando che non si sa se questa nuova pratica sarà permanente.

Usa : Casa Bianca annuncia piano da 12 miliardi di dollari per aiutare agricoltori colpiti da conflitto commerciale : ... come ha reso noto il Dipartimento dell'Agricoltura, avverrà attraverso un programma di assistenza diretta, acquisto e distribuzione di cibo e promozione dei prodotti americani nel mondo. "Le azioni ...

Trump trasforma la Casa Bianca in una vetrina del Made in America : Il presidente Americano Donald Trump si appresta a mettere in mostra prodotti realizzati nella prima economia al mondo all’insegna del suo motto “America First”. Oggi, alle 21 ora italiana, il leader Usa ospiterà alla Casa Bianca un evento soprannominato “Made in America Product Showcase”. L’idea è quella di mettere in mostra vari articoli, dagli stivali da cowboy a un F-35 della Lockheed Martin passando per ...

Scontro Trump-Rouhani : “Non minacciare Usa”/ Ultime notizie - Casa Bianca : "L'Iran pagherà un prezzo altissimo" : Dopo le minacce di Hassan Rouhani arriva la dura replica di Donald Trump che mette in guardia il presidente iraniano aprendo ad un nuovo Scontro tra i due Paesi.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Donald Trump - “alla Casa Bianca non c’è più musica. È il primo presidente del tutto indifferente alle arti”. La tesi di Dave Eggers : Donald Trump è il primo presidente statunitense totalmente indifferente alle arti. Questa la tesi contenuta in un ricco e illuminante articolo scritto da Dave Eggers, pubblicato qualche settimana fa dal New York Times, e passato sotto silenzio tra le testate europee ed italiane. Lontano da facili prese di posizione ideologiche e precostituite, Eggers ha compiuto una banale e semplice conta su quanti artisti Trump ha invitato alla Casa Bianca in ...

Shonda Rhimes prepara otto nuovi progetti per Netflix - tra Casa Bianca e Londra del 1800 : otto nuovi progetti prodotti da Shonda Rhimes e la sua Casa di produzione Shondaland per la piattaforma di streaming globale Netflix, con cui l'autrice di Grey's Anatomy e Scandal ha firmato un remunerativo nuovo contratto 11 mesi fa. otto nuovi progetti che includono anche un documentario e la serie tv già annunciata qualche settimana fa che sarà l'unica direttamente scritta da Shonda Rhimes.A riportare l'elenco completo dei progetti su ...

TRUMP INVITA PUTIN ALLA Casa Bianca : NUOVO INCONTRO IN AUTUNNO?/ Ultime notizie - Mosca "aperta" a possibilità : TRUMP e PUTIN, dopo Helsinki arriva l'invito del presidente Usa ALLA CASA BIANCA. Mosca si dice "aperta" ALLA possibilità di un NUOVO INCONTRO, sarà in AUTUNNO?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:37:00 GMT)