Carrie Fisher sarà presente in Star Wars - Episodio IX

Todd Fisher : «Mia madre Debbie Reynolds e mia sorella Carrie Fisher» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30 di Vanity Fair, in edicola fino al 31 luglio. Il 23 dicembre 2016, a quindici minuti dall’atterraggio del volo da Londra a Los Angeles su cui si trova, Carrie Fisher ha un infarto. Quattro giorni dopo, il 27 dicembre, senza aver mai ripreso conoscenza, la Principessa Leila di Guerre stellari muore in ospedale a Los Angeles. Ha 60 anni. Il giorno dopo, il 28, all’età di 84 anni, muore anche la ...

Carrie Fisher - morta due anni fa - sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars : Ieri sera è stato annunciato il cast del nono film della saga di Star Wars, che uscirà nei cinema nel dicembre 2019. Il film sarà l’ultimo della terza trilogia, iniziata nel 2015 col Risveglio della Forza e proseguita l’anno scorso The post Carrie Fisher, morta due anni fa, sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars appeared first on Il Post.