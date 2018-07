blogo

: Carmen Di Pietro: 'Antonio? Regalo inaspettato. Due anni casta prima di lui' - gossipnewsapp : Carmen Di Pietro: 'Antonio? Regalo inaspettato. Due anni casta prima di lui' - gossipblogit : Carmen Di Pietro: 'Antonio? Regalo inaspettato. Due anni casta prima di lui' -

(Di lunedì 30 luglio 2018)Di, intervistata dal settimanale 'Grand Hotel', ha vuotato finalmente il sacco sulla sua nuova relazione con, l'uomo che le ha fatto voltare pagina dopo l'addio al padre dei suoi figli, Giuseppe Iannoni: Mi sento felice e spensierata come non mi capitava da. E il merito è tutto del mio nuovo e giovane amore. Si chiamaRivano, fa il modello di professione e ha quarantadue, cioè undici meno di me. E’ stato undella vita, quando ormai non ci speravo più. Un vero e proprio principe azzurro che asseconda tutti i desideri della sua donna per farla sentire importante nelle piccole cose della vita: A parte che io dime ne sento trentasette, e poiè un uomo molto più maturo della sua età, quasi all’antica. Anzi, a volte mi ricorda nei modi il mio defunto marito Sandro Paternostro, che aveva quarantatrépiù di me. ...