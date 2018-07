tg24.sky

: Carceri, il 33% sono detenuti stranieri. Aumenta sovraffollamento - SkyTG24 : Carceri, il 33% sono detenuti stranieri. Aumenta sovraffollamento - VincenzoVinci1 : RT @SkyTG24: Carceri, il 33% sono detenuti stranieri. Aumenta sovraffollamento -

(Di lunedì 30 luglio 2018), il 33%Secondo il rapporto semestrale dell’associazione Antigone, non c’è una “emergenza sicurezza” legata ai migranti, la cui percentuale in stato di detenzione è in calo rispetto agli ultimi 10 anni. Parole chiave: digitallantigone