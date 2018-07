Carceri | Antigone | “Di nuovo in crescita il numero di detenuti Ma non c’è nessuna

ilfattoquotidiano

: RT @ilfoglio_it: Secondo il pre-rapporto sulle carceri presentato oggi dall'associazione Antigone “non c’è un’emergenza stranieri e non c’è… - BariMigliore : RT @ilfoglio_it: Secondo il pre-rapporto sulle carceri presentato oggi dall'associazione Antigone “non c’è un’emergenza stranieri e non c’è… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - IlCaroLeader : RT @ilfoglio_it: Secondo il pre-rapporto sulle carceri presentato oggi dall'associazione Antigone “non c’è un’emergenza stranieri e non c’è… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Non c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri”, il tasso di detenzione dei non italiani “è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni”. Mentre aumenta – seppur di poco – iltotale di carcerati che sono 58.759. I nuovi ingressi sono “stati 24.380 nei primi mesi del 2018”, meno rispetto alle 25.144 persone del primo semestre dello scorso anno. Segno di un’attività criminale non in aumento. Questa è la fotografia scattata danel report di metà anno presentato a Roma, frutto di 30 visite in carcere effettuate in quattro mesi. Un quadro diverso dal clima di delinquenza percepita dalle famiglie italiane insieme al rischio criminalità che ha spinto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ad annunciare interventi legati alla legittima difesa. E i numeri nel medio-lungo termine – secondo– divergono anche dai dati sugli arresti degli ...