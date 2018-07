Capcom si coccola Monster Hunter World | sono 8 | 3 milioni le unità distribuite

eurogamer

(Di lunedì 30 luglio 2018)si divide a metà tra i risultati del presente e le aspettative per il futuro ma in ogni caso la compagnia nipponica non può che sorridere. Questo è ciò che traspare dai risultati finanziari riportati da DualShockers.La compagnia ha condiviso i propri risultati riguardanti il primo quarto fiscale del 2018 (periodo che va dall'1 aprile al 30 giugno) rivelando numeri da record. Sia le entrate che il profitto raggiungono numeri notevolissimi e rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di parla di un incremento rispettivamente del 46,5% e di uno sbalorditivo 550,8%.Un altro dato che salta sicuramente all'occhioi numeri di: si parla di ben 8,3di. Un risultato sicuramente positivo e che dimostra la buona riuscita del cambiamento che il titolo ha rappresentato per l'IP.Read more…