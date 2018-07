Canottaggio | Mondiali Under 23 Poznan 2018 | l’Italia chiude seconda nel medagliere con un

Canottaggio - Mondiali U23 : spettacolo azzurro a Poznan - la Nazionale italiana conquista 12 medaglie : Per le neo campionesse del mondo una gara da manuale che le ha viste prima appaiare Germania, seconda, e Gran Bretagna, terza, e poi superarle agevolmente. Le due medaglie d'argento sono arrivate dal ...

Canottaggio – Mondiali U23 : spettacolo azzurro a Poznan - la Nazionale italiana conquista 12 medaglie : Gli atleti italiani portano vincono dodici medaglie ai Mondiali Under 23 di Poznan, piazzandosi al secondo posto del medagliere Una grand’Italia quella che, nell’anno del 130esimo anniversario di fondazione, vince ai Mondiali Under 23 di Poznan (Polonia) 12 medaglie (3 oro, 3 argento, 6 bronzo) e si piazza, per numero di medaglie d’oro, al secondo posto del medagliere per nazione dietro agli USA con otto medaglie (5-1-2) e davanti alla ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude a quota 12 medaglie : Si chiudono con il primato per numero di medaglie conquistate per l’Italia i Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: ai sette podi di ieri se ne aggiungono altri 5 oggi, un oro, due argenti e due bronzi, per un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Nel doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : prima giornata di finali - subito sette medaglie : Nella prima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, in corso a Poznan, in Polonia, arriva subito una pioggia di medaglie per la compagine azzurra: i sette equipaggi in Finale A hanno tutti centrato il podio, portando a casa due ori, un argento e quattro bronzi. Italia seconda nel medagliere dietro agli USA, ma prima per numero di medaglie vinte. Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la lotta per le medaglie : Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui Domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna. Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : azzurri brillanti nella seconda giornata - altri due equipaggi in finale : seconda giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). Continua la buona prova degli equipaggi azzurri che oggi centrano altre due finali e cinque semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati odierni. Volano in finale al termine dei recuperi il due senza pesi leggeri di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che si impone in 6.44.03 davanti a Germania (6.55.81) e Austria (7.03.31) e il quattro di coppia ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : sette equipaggi azzurri passano il turno - due sono già in Finale A : sono scattati oggi a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di Canottaggio con le batterie di 10 delle 22 specialità in programma: buono il bilancio dell’Italia, in acqua con 9 equipaggi, che centra due Finali A, tre semifinali, due quarti di Finale e due ripescaggi. Domani batterie delle altre specialità e ripescaggi delle gare odierne. Nel quattro con maschile Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea ...

Canottaggio - Sabaudia ospiterà i Mondiali del 2020 : ' Sarà un evento eccezionale, avere due tappe di Coppa del Mondo nell'anno olimpico è una cosa non da poco, lavoreremo affinché questo evento venga riconosciuto anche dai vertici Mondiali - ha ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : saranno venti gli equipaggi azzurri al via : Scatteranno domani a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di Canottaggio: le gare da 21, in virtù della parità di genere, sono passate a 22. L’Italia sarà presente con 20 equipaggi, mentre i Paesi più rappresentati saranno Germania (con 21) e Stati Uniti (con 22). Lo scorso anno gli azzurrini vinsero il medagliere conquistando 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi, per un totale di 10 medaglie. Di seguito la composizione dei 20 equipaggi ...