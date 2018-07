Campionato assoluto di Scacchi | vince in semifinale il giovane sardo Francesco Sonis

Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto - definite le prime due coppie che disputeranno le semifinali a Cervia : Sno state definite le prime due coppie per ogni gender che disputeranno le semifinali: Andreatta-Abbiati e De Fabritis-Michienzi nel settore maschile, Traballi-Puccinelli e Colombi-Breidenbach in quello femminile Giornata di grande Beach Volley sui campi del Fantini Club di Cervia per la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto. Dopo quasi 11 ore di gare, e nonostante una forte grandinata abbattutasi sul litorale romagnolo, sono state ...

Beach Volley - terminati gli incontri di qualificazione per la quarta tappa del Campionato Assoluto : Ecco tutti i risultati degli incontri di qualificazione alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, in programma da oggi Sono terminati sulle spiagge del Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna, gli incontri delle qualificazioni alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Al termine della lunga giornata di gare, che ha visto impegnate 48 coppie per un totale di 36 partite, 6 coppie ...

Beach Volley – A Cervia riparte il Campionato italiano assoluto : Beach Volley: il Campionato italiano assoluto riparte da Cervia Il Beach Volley è pronto a tornare in una delle sue location storiche: sarà infatti il Fantini Club di Cervia (Ravenna), uno dei luoghi che hanno tenuto a battesimo questa disciplina in Italia, a ospitare da venerdì 20 a domenica 22 luglio il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano assoluto maschile e femminile. La tappa del circuito organizzato dalla ...

Beach Volley – Campionato Italiano assoluto 2018 : la tappa di Milano si preannuncia spettacolare : Beach Volley Campionato Italiano: numeri da record per la tappa di Milano Numeri da record per la terza tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2018: l’evento in programma a Milano da venerdì 6 a domenica 8 luglio si preannuncia spettacolare sia per l’eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l’elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla tappa ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto - Bibione. Cecchin/Dal Molin e Colombi/Breidenbach centrano nuovamente le semifinali! : Terminata anche la seconda giornata di gare della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Bibione,che oggi ha accolto i Beachers con un clima decisamente più favorevole rispetto a ieri. Si sono svolte le gare che hanno decretato i primi semifinalisti, sia nel femminile che nel maschile. Nel maschile, percorso netto per Di Francesco/Vanni, i primi semifinalisti, che sconfiggono prima Casellato/Canegallo e Ficosecco/Giumelli, poi stupiscono e ...

Vela d’altura – Campionato italiano assoluto : oggi ultima giornata di regate : Campionato italiano assoluto Vela d’altura Trofeo DHL: altre due prove ad Ischia, classifica equilibrata: oggi ultima giornata Continua lo spettacolo nel Golfo di Ischia: i velisti impegnati nel Campionato italiano Vela d’altura 2018 hanno disputato due prove, la quarta e quinta della manifestazione. Nel Gruppo A, la quarta prova è stata vinta da Altair 3, la quinta da Reve de Vie. In classifica generale resta al primo posto Altair 3, lo ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 - Bibione. Il forte vento non fermano le qualificazioni! : Si è conclusa la giornata di qualificazioni della tappa del Campionato Assoluto 2018 di Bibione. Nonostante il maltempo e il forte vento, si sono completati tutti i match che hanno decretato le 6 coppie maschili e femminili che accedono al main draw di domani. Nel maschile, grande successo per Canegallo/Casellato, che si impongono sull’ex campione Italiano Matteo Martino e il compagno Coelho de Brito per 2-1. Festeggiano anche ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto Bibione. Solo Benazzi può concedere il bis. Qualificazioni affollatissime : c’è anche Greta Cicolari : Partirà domani sulla spiaggia di Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dalla mattina di venerdì 22 infatti, si svolgeranno le gare che determineranno chi raggiungerà le teste di serie nel main draw. Nel maschile, da segnalare la mancanza di Rossi/Caminati, i vincitori della prima tappa in questo periodo impegnati nei Giochi del Mediterraneo 2018. Al primo posto tra le teste di serie troviamo quindi ...

Beach Volley : il Campionato Italiano Assoluto a Bibione : A Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Seconda tappa in vista per il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2018: dopo il successo dell’esordio a Lecce, la “carovana” del circuito maschile e femminile organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo si prepara a sbarcare a Bibione. Sarà dunque una delle spiagge più frequentate d’Italia e più amate dagli appassionati a ospitare, da venerdì a 22 a domenica 24 giugno, la ...

Beach Volley – Il Campionato italiano assoluto torna a Milano : Beach Volley: il campionato italiano assoluto farà il suo grande ritorno nella città di Milano. La location della terza tappa stagionale sarà la suggestiva Piazza Castello, con appuntamento dal 6 all’8 luglio Il campionato italiano assoluto di Beach Volley, evento più importante dell’estate pallavolistica, è pronto a fare il suo grande ritorno nella città di Milano. La terza tappa stagionale, si terrà infatti presso la suggestiva Piazza Castello ...

Canottaggio - l’onorevole Giorgetti presente alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP : L’onorevole Giorgetti ha raccolto l’invito del presidente federale Abbagnale e si è presentato alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP Dal 1º giugno 2018 l’on. Giancarlo Giorgetti ha assunto l’incarico di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte con Delega al CIPE e allo Sport. Ed e proprio per l’incarico allo Sport che Giorgetti ha risposto all’invito del ...

Canottaggio : al via il Campionato Italiano Assoluto COOP : 16-30 giugno: 15 giorni di agonismo per i protagonisti del Canottaggio azzurro In quindici giorni, iniziando dal 16 giugno, prima giornata del Campionato Italiano Assoluto COOP, e arrivando al 30 giugno, ultimo giorno di gare dei Giochi del Mediterraneo 2018, la nazionale olimpica e paralimpica è super impegnata sia con le maglie sociali e sia indossando quella azzurra. Si parte, quindi, questo week end da Varese dove, sul campo di regata ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Le finali : rivincita Ingrosso-Caminati/Rossi. Colombi/Breidenbach per il primo sigillo : Sulla spiaggia di San Cataldo si è giunti alle battute conclusive della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2018. Nel pomeriggio infatti, avranno luogo le finali che decreteranno i vincitori di questi 3 giorni di fuoco, che hanno aperto la stagione 2018. Nel maschile, la finale vedrà scontrarsi Ingrosso/Ingrosso e Caminati/Rossi, riproponendo così la gara di sabato mattina che aveva visto trionfare per 2-1 i due gemelli. Questi ultimi ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...