Campagna abbonamenti al Sociale di Como

I tifosi dell'Inter entusiasti : Campagna abbonamenti da urlo - Meazza quasi sold out : I tifosi dell' Inter , storicamente, sono sempre stati molto attaccati alla squadra sia nei momenti brutti che in quelli belli. La passata stagione è stata emozionante, esaltante a tratti, ...

Al via la Campagna per i nuovi abbonamenti alla stagione 2018/2019 del centro eventi Il Maggiore : I singoli b iglietti saranno invece in vendita dal 27 agosto 2018 , mentre l'abbonamento Libero a cinque spettacoli , 2+ 2 +1 , dal 9 settembre. Cordiali saluti Il Maggiore - www.ilMaggioreverbania.

La Juventus gode dell’effetto… Cristiano Ronaldo! La Campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

“Pappina nel sette” - al via la Campagna abbonamenti del Torino : campagna abbonamenti Torino 2018-2019. Il Torino è pronto ad affrontare la nuova stagione in cui la squadra sarà guidata ancora da Walter Mazzarri con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti fino a qualche mese fa. A partire da domani i tifosi che vorranno seguire i granata nelle gare casalinghe potranno sottoscrivere l’abbonamento: la campagna, […] L'articolo “Pappina nel sette”, al via la ...

Milan : al via la Campagna abbonamenti : E’ partita oggi, alle 10, la fase di prelazione per la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2018/2019. San Siro e’ pronto a ospitare tutti i tifosi per una nuova avventura da vivere con passione e entusiasmo. Lo slogan scelto per la campagna abbonamenti sara’ “Piu’ forti insieme” un modo per confermare lo stretto legame che esiste da sempre tra la squadra e i suoi abbonati. Da domani al 31 ...

“Più forti insieme” - al via la Campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan : Al via la campagna abbonamenti del club rossonero, che ha deciso di mantenere invariati i prezzi delle sottoscrizioni. Vendita libera dal 7 agosto. L'articolo “Più forti insieme”, al via la campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - al via la Campagna abbonamenti : i prezzi restano invariati : Il club bianconero è pronto ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione: ecco tutti i dettagli su come sottoscrivere la tessera L'articolo Udinese, al via la campagna abbonamenti: i prezzi restano invariati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese : parte la Campagna abbonamenti : Prende il via oggi alle 15.00 la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2018/2019 di Udinese Calcio, all’insegna del claim “istinto bianconero”. “Vogliamo tornare alle origini, alla base del rapporto con i tifosi e alla passione che ci unisce”, ha spiegato i dettagli oggi in conferenza stampa il dg bianconero Franco Collavino. I prezzi degli abbonamenti restano invariati rispetto alla passata ...

Sassuolo - domani la presentazione della nuova Campagna abbonamenti : domani, alle ore 11.30, presso la seminar room della sede Mapei, a Sassuolo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti 2018/2019 dell’Us Sassuolo Calcio. Parteciperanno il presidente Carlo Rossi, l’ad Giovanni Carnevali e il segretario generale Andrea Fabris, che illustrera’ nei dettagli tutte le novita’ e le promozioni per seguire i neroverdi al Mapei Stadium nel loro sesto anno di ...

Calcio : 'Lecco Discovery' - i blucelesti presentano la nuova Campagna abbonamenti : Approfondimenti Calcio, grande soddisfazione per l'AIA di Lecco: Maggioni e Mokhtar promossi in Serie B 2 luglio 2018 'EccoLecco': la novità per gli abbonamenti , e non solo, dei tifosi blucelesti 30 ...

Incredibile alla Sampdoria - uno spermatozoo per la Campagna abbonamenti : “Dal primo istante”: è questo lo slogan della campagna abbonamenti della Sampdoria per la prossima stagione che ha per immagine uno spermatozoo colorato di blucerchiato: come dire il tifo per la Sampdoria fa parte del dna di una persona e cresce fin dall’inizio. L’immagine e’ diventata virale sui social, tra chi non e’ d’accordo e quelli che apprezzano. Su Twitter ‘Orgoglio ...

Pescara - presentata la nuova Campagna abbonamenti : E’ iniziata ufficialmente la stagione sportiva del Pescara che prenderà parte al prossimo torneo di B, tagliando il traguardo delle 38 partecipazioni alla seconda serie nazionale. Questo pomeriggio, sul sito internet della societa’ adriatica e’ stata presentata la campagna abbonamenti 2018/2019 del Delfino Pescara 1936 che avra’ inizio il 9 luglio alle ore 16, con il diritto di prelazione riservato ai vecchi ...

Juventus : al via la Campagna abbonamenti : La Juventus ha ufficializzato costi e modalità della propria campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. I rinnovi saranno disponibili a partire da mercoledì 4 luglio fino a domenica 15 luglio, poi si potrà procedere alla vendita riservata ai soci J1987 e a seguire ai Black and White Member. Nel caso in cui ci fossero tessere disponibili, si procederà infine alla vendita libera. Da segnalare un netto rincaro dei prezzi, i rinnovi per ...

Juventus - parte la Campagna abbonamenti. I tifosi contro i prezzi : dite la vostra : TORINO - La campagna abbonamenti della Juventus prenderà il via il prossimo 4 luglio alle ore 10. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale: ' Si inizia con la fase dedicati ai rinnovi, che ...