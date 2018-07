Blastingnews

: Calenzano, si potrebbe procedere al giudizio immediato per don Paolo Glaentzer - marcorussodell3 : Calenzano, si potrebbe procedere al giudizio immediato per don Paolo Glaentzer - EmilSpada : @CanvasItaly ... anche il sito di Famiglia Cristiana, non nomina quello accaduto a Calenzano... credo che la Chiesa… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Per la Procura il caso può definirsi già chiuso. L'inchiesta su don(71 anni) il parroco di San Rufignano a Sommaia () accusato di aver molestato sessualmente una bambina di 10 anni, starebbe per giungere alla conclusione. La piccola compirà gli anni il prossimo settembre. Il prete è stato interrogato prima dal procuratore Laura Canovai ed in seguito dal gip Francesco Pallini. Le dichiarazioni del sacerdote sono state ritenute sufficienti e gli inquirenti hanno spiegato come il caso sia quasi prossimo alla chiusura. Forse non ci sarà bisogno nemmeno di sentire la bambina, la quale era stata trovata da alcuni vicini di casa, appartata insieme a donin un'auto. Subito dopo, la piccina è corsa a casa dalla sua famiglia. Le dichiarazioni esaustive del sacerdotero convincere i magistrati asubito col, senza il bisogno ...