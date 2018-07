Troppo Caldo - è record di frutta : consumi mai così alti da 10 anni : Il caldo fa volare i consumi di frutta e verdura che fanno segnare nel 2018 il record dell'ultimo decennio con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi della ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l’estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...

Meteo - Caldo record in tutta Italia : al Centro-Nord temperature fino a 38° - tanta afa al Sud : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo . Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se a ...

Meteo - Caldo record in tutta Italia : al Centro-Nord temperature fino a 38° - tanta afa al Sud : Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo . Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se a l Centro-...

Caldo : vola il consumo di frutta - è record del decennio : Il Caldo fa volare i consumi di frutta e verdura che fanno segnare nel 2018 il record dell’ultimo decennio con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del terzo anno piu’ bollente in Italia dal 1800, in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi rispetto alla media storica, sulla base dei dati Isac Cnr nel primo semestre. Sono evidenti anche in ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per l'estate dei record : Il clima pazzo di questo fine luglio, ribadiscono gli esperti sui media di tutto il mondo, è solo l'ennesimo prodotto del surriscaldamento globale. In Francia, nella valle del Rodano si sono superati ...

Clima pazzo inverte la rotta : Caldo record in Nord Europa - mentre l’Asia è preda di acqua e vento : Una stagione estrema, come ormai accade sempre più spesso anche influenzata dai cambiamenti Climatici. E le conseguenze sono singolari, con un Clima che inverte i consueti standard. Nell’Europa del Nord infatti fa più fa più caldo che in quella del Sud, con oltre 35 °C che investono Gran Bretagna, Olanda e Scandinavia e canicola persistente anche in Francia e Germania, mentre intere regioni dell‘Asia sono tempestate da piogge ...

Caldo record nel Nord Europa : Caldo Record nel Nord Europa. L’anomalia termica che sta interessando le aree settentrionali del nostro continente ha fatto registrare valori Record. Partiamo dall’Olanda dove nella giornata del 26 Luglio 2018, si sono raggiunti i...

Caldo record - in tilt pure la Manica. Svezia in ginocchio per gli incendi : Parigi - Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse , una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di ...

Caldo record - in tilt anche la Manica. Svezia in ginocchio per gli incendi : Ancora caos ieri nel tunnel sotto la Manica. E a lungo è rimasta bloccata Montparnasse, una delle principali stazioni ferroviarie di Parigi. I due episodi sono dovuti alla tremenda ondata di calore che sta colpendo quest’estate l’Europa, anche i Paesi più a Nord, fino alla Svezia. Nonostante i temporali siano già iniziati, in particolare in Inghilt...

Caldo record nel weekend in tutta Italia. Lunedì e martedì si sfioreranno i 40 gradi : Ondata di Caldo record nell'Europa del Nord e in Italia, dove il sito del Ministero della Salute indica quattro città da bollino rosso.In Germania è stato raggiunto il picco record di 38 gradi ma i metereologi si aspettano ulteriori aumenti per le prossime ore. Caldo eccezionale anche in Francia, a Parigi c'è l'allerta arancione 'canicule': un giovane sui 20 anni è morto annegato nel Bassin de la Villette, in alcune ...

Caldo record a Parigi : ragazzo annega in laghetto : Un’ondata di Caldo è in atto in Francia: Météo-France, il servizio meteo nazionale, ha diramato per un avviso per 18 dipartimenti. L’ente ha annunciato temperature massime variabili tra i 26 e i 36°C, con picchi di 35 e 38°C nei dipartimenti in allerta, tra cui Parigi e aree vicine. Météo-France aveva già avvertito che la fase caratterizzata da alte temperature sarebbe durata fino a venerdì: il calo delle temperature non arriverà ...

Ondata di Caldo record nel Regno Unito : Londra a rischio di catastrofici incendi : Agli abitanti di Londra è stato chiesto di non gettare mozziconi di sigarette e qualsiasi tipo di fiamma viva sull’erba secca dopo una serie di incendi del manto erboso in città. L’Ondata di caldo record, infatti, ha lasciato giardini, campi e parchi completamente secchi e qualsiasi incendio vi divampasse potrebbe essere “catastrofico“, questo l’aggettivo utilizzato dalle autorità locali. I vigili del fuoco della città hanno ...

Da Artico a Giappone - Caldo record in tutto il mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve