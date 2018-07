Caldo | le temperature minime “tropicali” tengono svegli 12 milioni di italiani | ecco

Meteo - Caldo record in tutta Italia : al Centro-Nord temperature fino a 38° - tanta afa al Sud : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo . Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se a ...

Meteo - Caldo record in tutta Italia : al Centro-Nord temperature fino a 38° - tanta afa al Sud : Dopo un avvio incerto, l'estate entra nel vivo . Un'ondata di caldo africano ha invaso l'Italia con le temperature, già bollenti, che nei prossimi giorni, si alzeranno ulteriormente. Se a l Centro-...

Allerta Caldo anche in Germania : temperature fino a 38 °C : E’ Allerta caldo ovunque in Germania, specialmente al nord dove “ieri sono stati raggiunti i 36 gradi a Lingen in Bassa Sassonia” ed “entro venerdì ci si attende fino a 38 gradi“, rende noto il servizio meteo tedesco (Dwd). Ad Amburgo oggi si registrano temperature di 34 gradi, così pure a Duesseldorf e Mannheim, mentre a Colonia il caldo ha raggiunto i 35 gradi. Le temperature tropicali sono responsabili anche ...

Francia : allerta per Caldo e smog a Parigi - alte temperature fino a venerdì : allerta caldo e smog a Parigi: nel pomeriggio di oggi sono previste temperature tra i 32°C e i 34°C nell’Ile-de-France, la regione della capitale francese. Météo-France, prevede inoltre un nuovo picco per venerdì con picchi tra “34 e 37 gradi“. “Anche le notti saranno sempre più calde“, precisa il servizio meteorologico nazionale, secondo cui il calo termico non arriverà prima del weekend, con l’arrivo delle ...

Super Caldo in Gran Bretagna - temperature verso i +34°C : a rischio il record storico di sempre in Inghilterra : Continuano a salire le massime segnate dai termometri in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra centro-meridionale, alle prese con un caldo inusuale per l’isola e con una stagione estiva finora secca come raramente in passato. L’allerta arancione del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, con l’invito a non esporsi troppo al sole (e per le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa) resta esteso ...

Meteo - stop al Caldo : temporali e grandine nel barese. Temperature in crollo : 'Le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà'. Gigi D'Alessio ci è andato vicino. Siamo a luglio e nel barese si è abbattuto un forte temporale. La grandine ha interessato in particolar modo Adelfia e ...

Meteo - oggi tregua dal Caldo - ma da domani temperature di nuovo in aumento : Una perturbazione sta attraversando l'Italia da nord a sud portando temperature più fresche e piogge sparse. Da domani però tornerà il caldo torrido.Continua a leggere

Caldo afoso in standby - temperature in calo su tutta la penisola : Roma - Domenica è stata la giornata più calda al Centro e soprattutto al Sud dove si sono toccati i picchi di temperatura più elevati. Da oggi invece i venti settentrionali che seguono la perturbazione, dopo il Nord Italia interesseranno anche il resto della penisola portando un netto calo termico, soprattutto al Sud dove si potranno perdere 6-8°C rispetto al weekend. Avremo dunque un netto miglioramento della sensazione di ...

Meteo - domenica rovesci al Nord e Caldo al Sud. Da lunedì calo diffuso delle temperature : domenica con l'Italia divisa in due: ancora piogge e sole alternato a nuvole al Centro e soprattutto al Nord; al Sud continua il caldo con temperature che raggiungono i 40 gradi in Sicilia. Durante la settimana è previsto un calo diffuso delle temperature in tutto il Paese, con un nuovo rialzo previsto per la fine della settimana.Continua a leggere

Allerta Meteo per Lunedì 23 Luglio - ultime ore di Caldo al Sud : piogge - temporali e temperature in picchiata in tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Caldo record in Scandinavia - temperature sopra i 30 gradi/ Ultime notizie : i perché di questa anomalia : Caldo record in Scandinavia, temperature oltre i 30 gradi. Ultime notizie: numerosi decessi e incendi si sono registrati nelle Ultime ore. A Stoccolma toccati i 34 gradi(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Previsioni Meteo - weekend pazzesco sull’Italia : forte maltempo al Nord con violenti temporali - Caldo Africano al Sud con temperature roventi : 1/11 ...