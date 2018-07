Caldo | la settimana più bollente | ' Fino a 39 gradi' Piogge dopo il weekend?

Arrivano Caldo e afa : secondo le previsioni sarà una settimana record : Tanto sole e temporali quasi assenti: aumenterà la sensazione di afa a causa dell'elevata. Si toccheranno i 38/39 gradi su...

Ondata di Caldo senza precedenti in Giappone : 65 morti in una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Ondata di Caldo in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

Meteo Italia. La settimana si apre con sole e Caldo nella norma : Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma Sono giornate tipicamente estive in tutta Italia, con caldo nella norma e poca afa Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma proviene da NewsGo.

Ondata di Caldo record in Canada : 54 morti in una settimana : Ondata di caldo record in Canada: nel sud del Québec in 7 giorni hanno perso la vita per complicazioni legate alle alte temperature ben 54 persone, tra i 50 e gli 85 anni. Il dato è stato reso noto dal Ministero della Sanità, che ha precisato che nella provincia di Montréal è stato registrato il più alto numero di decessi (28). Dal 30 giugno in Québec la colonnina di mercurio raggiunge i 35°C, accompagnati da alta umidità e, dalle scorse ore, ...

Toto Cutugno dopo il malore : 'Sto bene - colpa del Caldo. In settimana sarò dimesso' : Solo uno spavento, per Toto Cutugno, che sabato compie 75 anni. Il popolare cantante, dopo il malore che lo ha costretto ad annullare un concerto in Belgio e a un ricovero, ha voluto rassicurare tutti ...

Previsioni Meteo - Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super Caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Meteo - vento Caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Arriva il grande Caldo - nel fine settimana temperature fino a 40 gradi : L’Italia sta per essere travolta da un’ondata di calore: l’anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dalle assolate terre africane verso il nostro Paese nel fine settimana. Dunque, sta per Arrivare il caldo: quello vero, per almeno cinque giorni. temperature di 32-34 gradi su molte città come Mila...

Meteo - Caldo in aumento e temporali di calore al pomeriggio : le previsioni per la settimana : “L’anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull’Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia” – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del Caldo rovente. Poi arrivano grandine e temporali : A partire da lunedì 18 giugno ci sarà bel tempo e alte temperature su tutta l'Italia, ma da venerdì 22 cambia tutto: una violenta perturbazione si abbatterà su tutta la Penisola portando grandinate e nubifragi e allontanando ancora una volta l'estate.Continua a leggere

Cagliari : allerta Caldo per il fine settimana - il Comune è pronto per le emergenze : Atteso un fine settimana con alte temperature in Sardegna: le ondate di calore potrebbero toccare anche i 35°C nel sud Sardegna e nel Campidano, ma il Comune di Cagliari è pronto ad affrontare l’emergenza. L’Amministrazione ha aderito infatti al Sistema Nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro per la prevenzione ed il controllo ...