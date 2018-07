Caldo | in aumento gli accessi al pronto soccorso di Perugia

Genova - allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : Caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Meteo weekend - avanza l’anticiclone Nerone : tanto sole e Caldo in aumento : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore l'anticiclone africano Nerone si farà via via più forte sul nostro Paese. Masse d'aria calda proveniente dal Sahara continueranno a spingersi sull'Italia e il clima diventerà rovente. Tra sabato e domenica il caldo aumenterà vertiginosamente su molte regioni.Continua a leggere

Caldo in aumento. Giovedì fase instabile al Nord : Caldo in aumento. Giovedì fase instabile al Nord Temperature in rialzo con punte di 33-34°C. Giovedì atmosfera più instabile al Nord Continua a leggere L'articolo Caldo in aumento. Giovedì fase instabile al Nord proviene da NewsGo.

Meteo. Sole e Caldo in aumento con l’alta pressione. Ma non mancheranno i temporali : Oggi il tempo sarà in prevalenza stabile con pochi temporali su Alpi occidentali, zone interne della Toscana e rilievi calabri. Temperature con punte di 33-34°C. Da domani tornano le piogge, specialmente a Centro-Nord.Continua a leggere

Meteo - oggi tregua dal Caldo - ma da domani temperature di nuovo in aumento : Una perturbazione sta attraversando l'Italia da nord a sud portando temperature più fresche e piogge sparse. Da domani però tornerà il caldo torrido.Continua a leggere

Allerta nubifragi a Nord - Caldo in aumento nel centro sud : Roma - VENERDI' PRIMI FORTI TEMPORALI AL Nord - Gli ultimi aggiornamenti confermano l'indebolimento dell'anticiclone venerdì al Nord, sotto l'incalzare dell'ennesimo impulso instabile Nord atlantico in ingresso dalla Francia. Sole prevalente fino al pomeriggio, ma con primi focolai temporaleschi lungo le Alpi. Sarà tuttavia tra sera e notte che l'instabilità andrà accentuandosi in modo deciso con ...

Il cervello funziona meno col Caldo / Le capacità diminuiscono con l'aumento delle temperature : Il cervello funziona meno col caldo, le capacità diminuiscono con l'aumento delle temperature. Uno studio è stato effettuato sulle capacità di calcolo di due gruppi di studenti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Meteo - giovedì Caldo in aumento e sole : Meteo, giovedì caldo in aumento e sole Da venerdì aumenta l’instabilità al Nord con rischio temporali, temperature alte al Centro-sud e Isole Continua a leggere L'articolo Meteo, giovedì caldo in aumento e sole proviene da NewsGo.

Meteo - torna l’anticiclone africano : Caldo in aumento : Meteo, torna l’anticiclone africano: caldo in aumento Tempo più stabile e temperature in aumento: si rinforza l’Anticiclone africano sull’Italia Continua a leggere L'articolo Meteo, torna l’anticiclone africano: caldo in aumento proviene da NewsGo.

Meteo - venerdì torna l’anticiclone africano : Caldo in aumento : Meteo, venerdì torna l’anticiclone africano: caldo in aumento Nelle prossime ore resiste il sole al Centro-sud. Nuovi temporali al Nord Continua a leggere L'articolo Meteo, venerdì torna l’anticiclone africano: caldo in aumento proviene da NewsGo.

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 Luglio - Caldo in aumento al Sud : 1/9 ...

Clima pazzo - siccità e Caldo record in Germania : tutta l’Europa deve aspettarsi un aumento delle temperature e degli eventi meteo estremi : Gli agricoltori tedeschi si aspettano uno scarso raccolto quest’anno a causa della prolungata siccità e di un insolito e lungo periodo di caldo sulla nazione. Joachim Rukwied, capo dell’associazione agricoltori della Germania, ha dichiarato che si prevede che la raccolta del grano raggiunga solo 45,2 milioni di tonnellate quest’anno, un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Rukwied ha descritto le condizioni attuali con ...

Meteo - sole e Caldo in Liguria : arrivano i turisti - traffico in aumento : Weekend estivo in Liguria, dove sole e caldo la fanno da patroni e i turisti non si fanno attendere con un conseguente aumento del traffico automobilistico. Si è verificato qualche rallentamento sull’autostrada A26 che da Alessandria scende verso il bivio della A10 e traffico intenso sulla A7 da Milano a Genova e verso la A12 in direzione di Sestri Levante e La Spezia. Su questo tratto dopo le 10 c’è stato un incidente che ha ...

Meteo - Caldo in aumento e temporali di calore al pomeriggio : le previsioni per la settimana : “L’anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull’Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia” – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo...