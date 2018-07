Caldo | i consigli della Protezione civile altoatesina

Il Caldo peggiora le malattie : gli effetti e i consigli della OMS : La stagione estiva è una delle più attese perché sinonimo di ferie, relax e mare. Tuttavia, il caldo, se si fa sentire in maniera importante può peggiorare alcune malattie. Non sono pochi i casi di malessere che possono presentarsi soprattutto nelle giornate e nelle ore più hot. Senso di stanchezza, spossatezza, capogiri o cali di pressione sono tra questi, ma è bene prevenirli onde evitare la loro comparsa. Proprio in questi ultimi giorni del ...

Sport sotto il sole? 6 consigli per sopravvivere al Caldo : L'attività fisica all'aperto in estate richiede alcune precauzioni: ecco come fare Sport con il caldo e prevenire disidratazione, scottature e malesseri Che siate Sport-addicted serissimi , con un equipaggiamento tale da fare invidia persino a Usain Bolt, o atleti improvvisati , uscite a fatica dal letargo invernale, , poco importa: quando si pratica un'...

Caldo e alimentazione - i 10 consigli dello chef : dal cibo alle bibite : Estate e Caldo. Combattiamolo anche a tavola con cibi freschi e ricchi d'acqua. Quali? Soprattutto quelli che la natura ci offre d'estate: il trucco è mangiare a colori, tanta frutta e tanta verdura di stagione. E poi...

Occhio al Caldo - i consigli dello chef : Estate e caldo . Combattiamolo anche a tavola con cibi freschi e ricchi d'acqua. Quali? Soprattutto quelli che la natura ci offre d'estate: il trucco è mangiare a colori, tanta frutta e tanta verdura ...

Caldo e alimentazione : i consigli dello chef per combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Caldo - colpi di calore in agguato : 7 consigli per difendersi : Il grande Caldo è arrivato, milioni di italiani affollano le spiagge, con la voglia di relax, sole e sport all’aperto, ma tanti restano nelle città roventi. Su tutti incombe il rischio, spesso sottovalutato, di incorrere in un colpo di calore, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, ecco una serie di consigli, forniti da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione ...

Correre con il Caldo : i consigli per sopravvivere : Le temperature estreme non sono mai amiche del runner. Il troppo caldo, in particolare, non incoraggia e quando l’afa fa capolino anche il corridore più esperto può accusare un affaticamento eccessivo. Ma fa male Correre con il caldo? Nossignori, come ribadisce il Dott. Marco Rosti, runner e medico sportivo: «Correre con l’afa non fa male a prescindere. Richiede solo alcune accortezze e considerazioni». Una persona allenata, adeguatamente ...

Estate : 5 consigli per combattere il Caldo : caldo e inquinamento possono avere effetti sinergici negativi sulla Salute del respiro. Basti pensare che l’alta temperatura, di per sé, abbatte le performance di un individuo normale mediamente del 20%. Ma tale percentuale aumenta, sino anche a triplicarsi, nei casi di soggetti più fragili: pazienti con malattie respiratorie, cardiopatici o con patologie invalidanti. “Questi, durante i periodi più caldi, si trovano in serie ...

Caldo - sole e abbronzatura : 10 consigli per l’estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

AIDAA : i consigli anti-Caldo per cani - gatti e animali di casa : Con l’arrivo del caldo, come ogni anno, AIDAA propone “un decalogo di suggerimenti per evitare guai e problemi alla salute di micio, fido ma anche dei coniglietti e dei pesciolini di casa, regole che seguite alla lettera aiuteranno anche loro a vivere meglio queste giornate torride.” Ecco il vademecum: “Non lasciate mai un animale incustodito dentro l’auto: la temperatura interna dell’abitacolo sale ...

Caldo : 10 consigli salvavita per l’estate : L’estate è giunta, e sebbene il clima non sia stato dei più miti si prevede un luglio di regolare Caldo. Tra la visione di una partita dei mondiali e le curiosità del calciomercato, che vedono la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo giochi in una squadra Italiana, è necessario anche ricordarsi dei più deboli, come gli anziani soli che in condizioni di alte temperature possono correre seri pericoli. “Non aspettiamo i bollettini ...

Esplosa la bulldog-mania : ecco i consigli per proteggere i cani dal Caldo [INFOGRAFICA] : A parlare sono i numeri: con oltre 2.000 esemplari censiti in Italia, è Esplosa la bulldog-mania. Ma il tenero bulldog francese, protagonista anche dell’ultimo spot ‘Non vedrai l’ora di rimanere a casa’ dei climatizzatori Hitachi che impazza sul web, ha un acerrimo nemico: il caldo. ecco allora i consigli di Hitachi per proteggere i cani dal caldo. I bulldog francesi censiti in Italia da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana ...

In vacanza con gli amici a quattro zampe : attenzione a Caldo e leishmaniosi - ecco tutti i consigli per partire sereni con i propri animali : Zecche, pulci, leishmaniosi, colpi di calore, ingestione di sostanze pericolose. E’ arrivata l’estate e si avvicinano le vacanze ma non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe. Non sono poche, infatti, le precauzioni da prendere prima di partire con gli animali domestici ed è bene fare attenzione a possibili ‘nemici’ a volte sottovalutati. “Le vacanze con i nostri animali – spiega Marco Melosi, presidente ...