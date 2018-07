Calciomercato Sampdoria | preso Vieira dal Leeds | affare da 7M

Calciomercato Sampdoria - è fatta per Ronaldo Vieira : i dettagli dell’operazione : 1/9 LaPresse/PA ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per il ritorno di Pedro Obiang : le cifre dell’affare : Il club blucerchiato ha praticamente definito l’acquisto di Obiang, il giocatore torna in Italia in prestito oneroso Pedro Obiang è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria, il club blucerchiato infatti ha definito la trattativa per il ritorno del centrocampista spagnolo in Italia. Intesa trovata con il West Ham sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro più un obbligo di riscatto fissato a 7, a cui vano ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso il giovane Bahlouli : GENOVA - La Sampdoria pesca un promettente centrocampista da uno dei vivai più floridi in Europa, quello del Lione . I blucerchiati si sono assicurati il cartellino del classe 2000 Mohamed Bahlouli . ...

Calciomercato Sampdoria - Defrel è blucerchiato : i dettagli dell’accordo [FOTO] : Sampdoria-Defrel, E’ FATTA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Grégoire Defrel (nato a Meudon, Francia, il 17 giugno 1991). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...

Calciomercato Roma - ceduto Defrel alla Sampdoria : è ufficiale : Gregoire Defrel lascia la Roma e si unisce alla Sampdoria , ora è ufficiale: lo hanno comunicato i due club sui rispettivi siti. L'attaccante francese classe '91 è stato ceduto dai giallorossi in ...

Calciomercato - Defrel è della Sampdoria : il comunicato ufficiale ed i dettagli dell’affare : Defrel è della Sampdoria, dopo un lungo corteggiamento il centravanti passa dalla Roma alla corte di Giampaolo, sostituirà Zapata “L’AS Roma rende noto di avere sottoscritto, con la Sampdoria, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Gregoire Defrel. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione, in favore della Sampdoria, per il trasferimento a titolo ...

Calciomercato - Defrel è della Sampdoria : GENOVA - Gregoire Defrel è il nuovo attaccante della Sampdoria e già mercoledì potrebbe effettuare le visite mediche. Oggi c'è stato un incontro a pranzo tra i dirigenti blucerchiati, il giocatore e ...