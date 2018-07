Calciomercato Real Madrid | il doppio colpo arriva dal Chelsea

Calciomercato : Lewandowski vuole il Real Madrid : Robert Lewandowski torna a far parlare di sè come possibile rinforzo del Real Madrid, che deve sostituire Cristiano Ronaldo, anche in termini Realizzativi. Diversi media, nelle ultime ore, riportano che l’attaccante polacco del Bayern Monaco ha già informato i propri dirigenti di voler lasciare il club bavarese. Una fonte vicina al centravanti spiega come “il sogno di Lewandowski sia di giocare nel Real Madrid”. Il ...

Calciomercato Fiorentina - cercasi attaccante : c'è Sansone del Villarreal : FIRENZE - Pantaleo Corvino sta provando a regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante per la Fiorentina della prossima stagione: l'importante è che arrivi a titolo temporaneo, possa essere misurato ...

Calciomercato Chelsea - Hazard si allontana dal Real Madrid : diventa capitano dei Blues? : Julen Lopetegui e Maurizio Sarri. Real Madrid e Chelsea, due grandi allenatori e due big del calcio europeo che si "contendono" Eden Hazard. In Inghilterra dicono che i Blues non lo vogliono cedere, ...

Calciomercato : Mourinho scatenato - vuole Kroos del Real : Alcuni big del Real Madrid continuano a far gola al Manchester United. Uno dei ‘galacticos’, Gareth Bale, vecchio pallino di Jose’ Mourinho, un anno venne accostato al club inglese: l’operazione sembrava sul punto di concludersi, poi pero’ salto’ tutto perche’ lo stesso ‘Special one’ chioso’ con un secco “non posso comprarti, perche’ non parli”, diretto al ...

Calciomercato : il Real punta su Lunin ma aspetta Courtois : Il Real Madrid chiude a doppia mandata la porta, creando i presupposti per una concorrenza senza esclusione di colpi al costaricano Keylor Navas, vincitore di tre Champions League consecutive fra i pali dei ‘blancos’. Ieri in Spagna è sbarcato l’ucraino Andriy Lunin, classe 1999, proveniente dallo Zorya Luhansk: il giovanissimo estremo difensore va ad affiancarsi a Luca Zidane, figlio di Zinedine, al già citato Navas e a ...

Calciomercato Real Madrid - doppio arrivo tra i pali : Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al ...

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic incontra Lopetegui : vuole la cessione : Mateo Kovacic è sicuro: vuole lasciare il Real. Dopo aver espresso pubblicamente la sua volontà durante il Mondiale di Russia , giocato da riserva, , l'ex centrocampista dell'Inter è ora deciso a ...

Calciomercato - Milan di Elliott scatenato : oltre a Morata nel mirino c'è Benzema del Real : Sembrerebbe affare fatto tra il Milan e Karim Benzema . All'ombra della sentenza Tas , infatti, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid e i dirigenti rossoneri si sono incontrati nella ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Calciomercato Real Madrid - presentato Vinicius jr. E che numeri in allenamento : ... per questo abbiamo intensificato la ricerca di questi giovani, che possono diventare i nuovi punti di riferimento di questo sport. Lo scenario del calcio sta cambiando, ho detto che avremmo preso ...

Calciomercato : fatta per Courtois al Real - si complica Hazard : Thibaut Courtois è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Real Madrid. Secondo Marca nelle prossime ore i Blancos potrebbero annunciare l’accordo con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro per il 26enne estremo difensore belga. Si complica invece la pista che porta a Eden Hazard, con i Blues di Maurizio Sarri che chiedono oltre 200 milioni di euro per il numero 10 belga protagonista di un grande Mondiale con i ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Calciomercato : Courtois è vicino al Real Madrid : Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut Courtois. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il ...