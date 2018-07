Calciomercato | maxi scambio Milan-Juve completato | Higuain e Caldara a Milano | Bonucci + ...

Calciomercato Parma - Crespo "chiama" Maxi Lopez : Parma - Per portiere e centrocampista, i ruoli che interessano al Parma , bisognerà stare attenti alle spese. Con il Napoli sono in programma altri incontri per valutare gli acquisti di Grassi e Sepe ,...

Calciomercato Genoa - maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

Calciomercato - le ultime sulla maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio per Milinkovic-Savic? Rumours : La Juventus si sta muovendo con grande attenzione sul mercato in questo periodo caldissimo. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualita', che possa alzare il livello della linea mediana bianconera. Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, giocatore serbo protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Lazio. --Alla guida di Simone Inzaghi, infatti, il calciatore di origini ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : maxi offerta e rilancio Inter : MANDRAGORA E PJACA LE DUE CONTROPARTITE BIANCONERE. PAPÀ ENRICO PREFERIREBBE FARLO RESTARE A FIRENZE OPPURE UN TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO--Federico Chiesa è al centro di un'asta di mercato: stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', sia il Napoli che la Juventus sono arrivate ad offrire alla Fiorentina 50 milioni di euro più due contropartite per l'acquisto dell'attaccante classe 1997.

Calciomercato Juve - Sturaro e Mandragora per Savic? Possibile un maxi scambio Video : La Juventus sta cercando un centrocampista di qualita' per rinforzare il reparto mediano. Il primo nome nella lista di Beppe Marotta e Fabio Paratici è quello di Sergej Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista serbo che è stato protagonista di una stagione da incorniciare nelle fila della Lazio la squadra con la quale ha sfiorato la qualificazione alla Champions League. Il giornalista serbo Milos Markovic ha scritto su Tiwitter: ...

Calciomercato Juve - pazzesco scambio Icardi-Higuain? Maxi proposta di Marotta Video : Continuano ad arrivare notizie di mercato davvero sorprendenti per quanto riguarda la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Mauro Icardi, bomber dell'Inter protagonista di una stagione straordinaria ha vinto il titolo di capocannoniere della serie A, a pari merito con Ciro Immobile, trascinando i nerazzurri in Champions League. Marotta e Paratici sono due grandissimi estimatori del ...

Calciomercato Milan - vicino un maxi scambio con la Lazio Video : Il Calciomercato del Milan è gia' entrato nel vivo. il club rossonero ha intenzione di acquistare un attaccante di qualita', dal momento che sia Kalinic che André Silva hanno fortemente deluso nella passata stagione. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Andrea Belotti del Torino, ma le sue quotazioni sembrano essere scese ampiamente. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Ciro Immobile.-- Sarebbe lui il preferito del direttore ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con il Real? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Salutato Buffon che potrebbe decidere di continuare in un top club, come Paris Saint Germain, Liverpool o Real Madrid, il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni club di Premier League come l'Arsenal e non solo. Molto dipendera' dalle scelte di mercato del club bianconero. Il tecnico toscano, infatti, vuole una squadra per ...