Calciomercato Juventus | c’è il via libera di Allegri per Bonucci | svelato il retroscena

Calciomercato Juventus - occhi su Trincao : Europei Under 19 da grande protagonista : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi si è disputata la finale degli Europei Under 19, sconfitta per l’Italia contro il Portogallo ed un grande protagonista è stato l’attaccante Francisco Trincao. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus nelle ultime ore si è dimostrata fortemente interessata al calciatore, Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare, già in settimana, una prima ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sarà anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto offensivo ...

Calciomercato Juventus - preso il giovane Moreno : TORINO - Rinforzo per la Primavera della Juventus . Si tratta di Pablo Moreno, attaccante spagnolo classe 2002 ed elemento stabile dell'Under 16 delle Furie Rosse. Moreno arriva dalla cantera del ...

Calciomercato Juventus : Pjanic ‘l’uomo da 100 milioni di euro’ ma lui non ci pensa : Il Calciomercato della Juventus è più che mai protagonista in queste ore con la clamorosa trattativa con il Milan per lo scambio Bonucci-Caldara. Oltre a questo ipotetico affare, però, la società bianconera si trova al centro del mercato anche a motivo di altri nomi altisonanti, uno fra tutti quello del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic. A questo proposito, l’ex giocatore della Roma, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto smentire ...

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Calciomercato Juventus - Pjanic e quelle offerte di mercato : “ho sentito molte cose che mi hanno fatto ridere” : Il giocatore della Juventus ha parlato del nuovo calendario e del suo futuro, ammettendo di stare bene in bianconero Tante offerte arrivate per lui, ma al momento la volontà di Pjanic è quella di rimanere alla Juventus. Il centrocampista bosniaco commenta ai microfoni di Sky Sport quanto uscito sui giornali, catalogando tutte le voci come chiacchiere da bar. Pjanic – LaPresse/Tano Pecoraro “Ho letto un po’ di tutto, tante ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Mandragora all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Higuain? Valutiamo futuro insieme' : TORINO - ' Higuain e' tutt'ora un giocatore importante della Juve. E' normale che nel momento in cui e' arrivato Ronaldo, la concorrenza all'interno del reparto e' piu' elevata e da qui il confronto ...

Calciomercato - la Juventus sta per commettere un errore gravissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo la Juventus non si ferma al colpaccio Cristiano Ronaldo, sono in corso importanti trattative con il Milan, sta infatti per andare in porto una maxi-operazione. La Juventus esce dal mercato estivo nettamente rinforzata ma sta anche per commettere un errore gravissimo: la cessione di Gonzalo Higuain. Qualcosa tra il Pipita ed i bianconeri si era rotto ...