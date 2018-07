Calciomercato Juve : Higuain sempre più lontano - Pjanic potrebbe restare : In casa Juve tiene ancora banco il mercato con la telenovela Higuain. Il Pipita dopo due stagioni in bianconero sembra destinato sempre più a lasciare il club. Sull'argentino da tempo c'è il forte pressing del Chelsea di Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo il bomber bianconero con sé nella nuova avventura londinese, mentre in Italia piace molto al Milan, che al momento si trova in un momento di difficoltà per quanto riguarda il lato ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : svelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...

Calciomercato Juventus - occhi su Trincao : Europei Under 19 da grande protagonista : Calciomercato Juventus – Nella giornata di oggi si è disputata la finale degli Europei Under 19, sconfitta per l’Italia contro il Portogallo ed un grande protagonista è stato l’attaccante Francisco Trincao. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Juventus nelle ultime ore si è dimostrata fortemente interessata al calciatore, Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare, già in settimana, una prima ...

Calciomercato Juve - obiettivo Trincao : pronta offerta da 7 milioni : Il radar della Juve ha raggiunto pure la Finlandia, il target è sempre lo stesso: i giovani talenti. L'ultimo è Francisco Trincao, classe '99 dello Sporting Braga e della Nazionale portoghese U19, ra ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Calciomercato Juventus : Bonucci-Caldara - salta tutto? Possibile beffa Chelsea per il Milan : La trattativa tra Juventus e Milan per Bonucci e Caldara continua a tenere banco ma potrebbero esserci delle novità importanti che farebbero cambiare gli scenari. La sensazione è quella di essere arrivati ormai all’epilogo o quasi della telenovela che sta facendo discutere i tifosi negli ultimi giorni: la chiave è rappresentata dal Chelsea che sembra aver spostato il proprio interesse da Daniele ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sarà anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto offensivo ...

Calciomercato - le trattative del giorno : gli affari Juve-Milan - l’idea del Parma e l’innesto della Samp : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calciomercato Juventus - colpo per la Primavera : preso Pablo Moreno - perla della Masía del Barcellona : Calciomercato anche in prospettiva per la Juventus . I bianconeri hanno messo a segno un colpo potenzialmente importante per il futuro, acquistando dal Barcellona il giovanissimo attaccante Pablo ...

Calciomercato - Benedikt Höwedes potrebbe tornare in Italia ma non alla Juve… : Benedikt Höwedes fa gola a diversi club tra i quali spunta anche una squadra del nostro campionato interessata all’ex Juve Benedikt Höwedes interessa alla Lazio per rafforzare la difesa orfana di De Vrij. Questa la notizia che i colleghi del ‘Fanatik’ riportano con fermezza in queste ore. Il calciatore ex Juventus ha mercato in Germania, ma anche Lotito sta sondando il terreno per accaparrarselo. Nonostante i problemi ...

Calciomercato Juventus - preso il giovane Moreno : TORINO - Rinforzo per la Primavera della Juventus . Si tratta di Pablo Moreno, attaccante spagnolo classe 2002 ed elemento stabile dell'Under 16 delle Furie Rosse. Moreno arriva dalla cantera del ...