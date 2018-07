Calciomercato Inter | nerazzurri scatenati | ai dettagli anche Vidal

Calciomercato Inter - è fatta per Vrsaljko! I nerazzurri piazzano un altro colpo : cifre e dettagli dell’affare : Vrsaljko è un calciatore nerazzurro, il terzino destro dell’Atletico Madrid è una pedina importantissima per la rosa dell’Inter: i dettagli dell’affare La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo, ma l’Inter non sta a guardare. È notizia delle ultime ore quella che vede la squadra nerazzurra prendere in prestito con diritto di riscatto il terzino destro dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, su cui aveva puntato ...

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Calciomercato Inter - Spalletti : «Bisogna completare la rosa per i tifosi» : Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

Calciomercato Inter - Spalletti lancia l’allarme : “ci sono delle difficoltà…” : Luciano Spalletti ha parlato del Calciomercato dell’Inter, annunciando la presenza di qualche difficoltà nelle trattative Luciano Spalletti frena l’entusiasmo dell’Inter in chiave mercato. Vrsaljko e Vidal sono i calciatori che al momento stanno facendo sognare i tifosi nerazzurri, ma sembra proprio che ci siano degli ostacoli al momento. Spalletti, parlando a Sportmediaset, ha infatti svelato la presenza di qualche ...

Calciomercato Inter - Spalletti dà indizi preziosi : “serve il doppio portiere ed il sostituto di Icardi” - nerazzurri pronti ad altri colpi : Spalletti sottolinea, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Chelsea, come il Calciomercato nerazzurro non sia per nulla terminato Dopo la partita tra Inter e Chelsea, Luciano Spalletti ha fatto la lista dei calciatori che servirebbero alla sua squadra per poter competere nelle competizioni in cui sarà impegnata nella prossima stagione. L’allenatore nerazzurro dà indizi importanti sui prossimi acquisti dell’Inter, ...

Inter - Spalletti dopo il ko contro il Chelsea : le indicazioni di Calciomercato : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta ai rigori contro il Chelsea: “Abbiamo sofferto la superiore qualità tecnica e la velocità nel far viaggiare la palla. Abbiamo dovuto correre, poi piano piano abbiamo preso confidenza, ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose soprattutto nel secondo tempo. Mi piace la disponibilità a mettere in pratica il calcio che vogliamo fare, ...

Calciomercato Inter - Vidal ha scelto i nerazzurri : si può chiudere entro la prossima settimana : Calciomercato Inter – Non solo l’asse di mercato tra Juventus e Milan, si muove anche l’Inter, per la corsia destra arriva Vrsaljiko mentre adesso l’obiettivo è quello di regalare l’ultimo tassello al tecnico Luciano Spalletti: un centrocampista. L’obiettivo è ormai chiaro, si tratta di Arturo Vidal, in uscita dal Beyern Monaco. Per il calciatore cileno sono arrivate nuove proposte anche nelle ultime ore ...

Calciomercato Inter – Accelerata nerazzurra per Vrsaljko - operazione in dirittura d’arrivo : le cifre : Il club nerazzurro è vicino a mettere le mani su Sime Vrsaljko, per l’Atletico Madrid pronti otto milioni di prestito oneroso e diciassette di riscatto L’Inter è vicina a Sime Vrsaljko, accelerazione decisiva nelle ultime ore del club nerazzurro che ha sciolto le riserve per il croato. Contatti positivi tra l’Atletico Madrid e i nerazzurri, che hanno messo sul piatto un prestito oneroso di otto milioni e un diritto di ...

