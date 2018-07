Calciomercato | Higuain | il giorno della verità Il fratello-agente incontra la Juve | ora

Calciomercato Juve : Higuain sempre più lontano - Pjanic potrebbe restare : In casa Juve tiene ancora banco il mercato con la telenovela Higuain. Il Pipita dopo due stagioni in bianconero sembra destinato sempre più a lasciare il club. Sull'argentino da tempo c'è il forte pressing del Chelsea di Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo il bomber bianconero con sé nella nuova avventura londinese, mentre in Italia piace molto al Milan, che al momento si trova in un momento di difficolta' per quanto riguarda il lato ...

Calciomercato Juve : Higuain sempre più lontano - Pjanic potrebbe restare : In casa Juve tiene ancora banco il mercato con la telenovela Higuain. Il Pipita dopo due stagioni in bianconero sembra destinato sempre più a lasciare il club. Sull'argentino da tempo c'è il forte pressing del Chelsea di Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo il bomber bianconero con sé nella nuova avventura londinese, mentre in Italia piace molto al Milan, che al momento si trova in un momento di difficoltà per quanto riguarda il lato ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sarà anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto offensivo ...

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Higuain? Valutiamo futuro insieme' : TORINO - ' Higuain e' tutt'ora un giocatore importante della Juve. E' normale che nel momento in cui e' arrivato Ronaldo, la concorrenza all'interno del reparto e' piu' elevata e da qui il confronto ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...

Calciomercato Juventus - da Bonucci a Higuain : ultime su asse col Milan : Come si legge su 'La Gazzetta dello Sport', per il ritorno di Bonucci a Torino la Juventus sarebbe pronta a rinunciare a Caldara , ad oggi considerato incedibile, come ribadito ieri all'agente, solo ...

Calciomercato Juve : telenovela Bonucci - coinvolti Caldara e Higuain : Leonardo Bonucci ha chiesto di poter tornare alla Juve. Anche il tecnico milanista Rino Gattuso ha in un certo senso confermato quella che ormai da diverse ore è diventata una notizia di dominio pubblico. La situazione si fa sempre più intrigata soprattutto perché la domanda sorge spontanea, Bonucci vuole la Juve ma la Juve vuole Bonucci? E a quali condizioni? La risposta l’avremo presumibilmente nelle prossime ore. Nel caso l’affare ...

Juventus-Bonucci - non solo Higuain : nuova contropartita chiesta dal Milan - asse di Calciomercato caldissimo : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato ultime news. Higuain-Milan - Malcom-Roma - Pjanic e tutte le altre trattative : Cristiano Ronaldo after, il Calciomercato ferve. E dopo CR7, il colpo nel panorama italiano lo stava mettendo a segno la AS Roma con Malcom Felipe Silva de Oliveira, il brasiliano considerato il nuovo fenomeno del calcio che nella notte il Barcellona sarebbe riuscito a “dirottare” dal Bordeaux sfilandolo al ds dei giallorossi, Monchi, che lo aveva praticamente preso. Da colpo a colpo di scena quando i tifosi romanisti già lo ...