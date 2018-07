Calciomercato Fiorentina | non solo Pjaca | doppio innesto dalla Juventus ...

Calciomercato Fiorentina - la Juventus apre al prestito per Pjaca : Sturaro nell'affare : Uno spiraglio dopo giorni di chiusure, l'operazione Pjaca alla Fiorentina potrebbe davvero sbloccarsi. La Juventus infatti ha aperto al prestito con diritto di riscatto messo sul tavolo dalla ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : sfuma la possibilità di un affare Juventus-Milan : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Calciomercato Fiorentina - cercasi attaccante : c'è Sansone del Villarreal : FIRENZE - Pantaleo Corvino sta provando a regalare a Stefano Pioli un terzo attaccante per la Fiorentina della prossima stagione: l'importante è che arrivi a titolo temporaneo, possa essere misurato ...

Calciomercato Fiorentina 2018/19 : acquisti - cessioni - trattative e probabile formazione : La decisione del Tas di Losanna che ha riammesso il Milan in Europa League era attesa dalla dirigenza della Fiorentina per valutare le strategie per il Calciomercato. Pur fuori dalla competizione continentale e con meno partite da affrontare nella stagione 2018/19, la Viola sta, comunque, allestendo una squadra competitiva per tornare alla carica e ottenere risultati ambiziosi. Le trattative in corso Salvo ripensamenti dell’ultima ora per ...

Calciomercato : Fiorentina va a caccia di un esterno : Dopo due giorni di riposo la Fiorentina tornerà ad allenarsi a Firenze, al centro sportivo ‘Davide Astori’. la squadra viola si tratterà nel capoluogo toscano fino a venerdì 27 luglio quando poi partirà per una lunga tournée tra Germania e Olanda. In attesa di completare il mercato in entrata con l’acquisto di un esterno d’attacco (mancando l’intesa per ragioni economiche con la Juve per Pjaca si cercano ...

Calciomercato - Fiorentina su Nkunku. Sondaggio per Terrier : FIRENZE - Alla Fiorentina serve un esterno di corsa, ricco di qualità e inventiva che serva assist e abbia nel bagaglio, potenziale, un discreto numero di gol. Così, Corvino ha pensato ancora al Paris ...

Calciomercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

Calciomercato Sampdoria - incontro in corso con la Juve : si tenta lo… scippo ai danni della Fiorentina : Il direttore Sabatini è a colloquio con Paratici a Milano per Marko Pjaca, giocatore nel mirino anche della Fiorentina Si è scatenata una vera e propria corsa a due per Marko Pjaca, la Sampdoria infatti è piombata sul calciatore provando a battere la concorrenza della Fiorentina. AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / Walter Sabatini è in queste ore a colloquio con Fabio Paratici per provare a capire nel dettaglio la situazione, tentando anche il ...

Calciomercato Fiorentina - arriva Gerson : Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Calciomercato Cosenza - ufficiale : rinnovato il prestito di Trovato dalla Fiorentina : Cosenza - Mattia Trovato vestirà ancora la maglia del Cosenza : il club rossoblu ha Trovato l'accordo con la Fiorentina , che ne detiene il cartellino, per il rinnovo del prestito del centrocampista ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : arriva Norgaard : ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze ...