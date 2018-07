Calciomercato Cagliari | visite mediche per Bradaric

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Calciomercato Cagliari : visite mediche per il croato Bradaric : Il Cagliari e’ di nuovo in Sardegna, dopo il ritiro in Trentino, per affrontare l’ultima fase di preparazione prima dell’esordio ufficiale il 12 agosto in Coppa Italia: i rossoblu’ di Maran si ritroveranno questo pomeriggio ad Asseminello. Ma gia’ domani la squadra partira’ per la Turchia per il doppio appuntamento con Fenerbahce e Trabzonspor dell’1 e del 4 agosto. Nel frattempo e’ in arrivo ...

Calciomercato Cagliari - è fatta per Bradaric : trattativa nella fase finale : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari chiude una trattativa importante per la prossima stagione, la squadra prende sempre più forma. Nelle ultime è stata definita la trattativa per Filip Bradaric, centrocampista del Rijeka, accordo raggiunto sulla base di 5 milioni di euro, l’arrivo del calciatore in Italia è previsto già nelle prossime ore, poi le visite mediche e la firma del nuovo contratto. Maran può sorridere: arriva ...

Calciomercato Cagliari - mossa a sorpresa per la difesa : innesto vicino : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari si muove per la prossima stagione, la dirigenza ha intenzione di piazzare nuovi colpi per disputare una stagione tranquilla. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo per la difesa è Lorenzo Tonelli, oggi è arrivata la prima offerta al Napoli, la proposta è di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto, il club azzurro punta invece alla cessione a ...

Calciomercato Cagliari - il nome in pole per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari si muove per la prossima stagione, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa per il tecnico Maran. Dopo l’arrivo di Castro infatti, potrebbe esserci un nuovo innesto in mediana, si tratta di Bradaric, calciatore del Rijeka che, secondo La Gazzetta dello Sport, costerebbe attorno ai 6 milioni di euro. Brdaric al momento sembrerebbe essere più vicino rispetto ad Ekdal, tante richieste infatti ...

Calciomercato Cagliari - Capello al Padova. Preso Lombardi : Cagliari - Il Cagliari ha annunciato "di aver ceduto a titolo temporaneo fino al termine della stagione le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Capello al Padova " . Classe 1995, dopo i ...

Calciomercato - Cerri : «Sogno un gol sotto la curva del Cagliari» : CAGLIARI - Il Cagliari investe su Alberto Cerri : ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L'attaccante, classe 1996, arriva dalla ...

Calciomercato Cagliari : preso Cerri : Il mercato del Cagliari sceglie la strada dei ritorni. Per Alberto Cerri, classe 1996, l’ufficialità è solo questione di ore. L’attaccante ex Perugia, ma ancora di proprietà della Juve, ha già effettuato le visite mediche ed è a Cagliari in attesa del disbrigo delle formalità. Al Perugia è stato ceduto a titolo definitivo, Melchiorri, l’anno scorso in prestito al Carpi. In pista anche il ritorno di Albin Ekdal, ...

Calciomercato Cagliari - Farias e Sau possono partire : Cagliari - Diego Farias e Marco Sau potrebbero essere sulla lista dei partenti. Entrambi si giocano le chance di vestire anche per la prossima stagione la maglia del Cagliari. La passata stagione non ...

Calciomercato Salernitana - virata su Giannetti del Cagliari : SALERNO - Pista Djuric messa da parte e virata su Giannetti del Cagliari . La Salernitana , stanca del tira e molla con il Bristol, si è mossa sulla punta dei sardi. Potrebbe però anche essere una ...

Calciomercato Cagliari - si continua a corteggiare Kouamè : Cagliari - Il Cagliari continua ad essere in corsa per la giovane rivelazione del Cittadella Christian Kouamé , uno dei talenti più puri espressi nell'ultimo campionato di Serie B. Sul giocatore ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’attaccante : scatto nelle ultime ore : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari dopo l’ultima salvezza conquistata in Serie A ha deciso di iniziare un nuovo progetto con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo per la prossima stagione è quello di disputare un campionato tranquillo. Nel frattempo nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante con la Juventus, accordo raggiunto con il club bianconero per l’attaccante Alberto Cerri, reduce ...

Affari ed intrecci sull’asse Cagliari-Parma : le ultime novità di Calciomercato : Cagliari-Parma trattative caldissime tra i due club che si stanno contendendo alcuni obiettivi di mercato in questa fase della sessione estiva Cagliari-Parma, un asse che potrebbe accendersi nelle prossime ore in chiave calciomercato. Le due società hanno infatti alcuni intrecci legati a trattative che potrebbero coinvolgere entrambe le squadre. Un calciatore che potrebbe viaggiare da Cagliari a Parma è il centrocampista Cigarini, ancora ...

Calciomercato Cagliari - obiettivo Peluso per la fascia sinistra : Cagliari - Con l'arrivo di Srna il Cagliari ha sistemato la corsia di destra: ora i rossoblu devono comprare un terzino sinistro, dopo la partenza in prestito di Senna Mianguè . E' dunque tornato ...