L'assemblea della Lega di serie B ha assegnato le dirette degliindel venerdì alla Rai. Alla Lega cadetta andrà una cifra superiore ai 2,2 milioni offerti in prima battuta dalla Rai, ma nettamente inferiore ai 5 milioni inizialmente previsti. L'assemblea ha contestualmente ritenuto insufficienti le offerte giunte dalla Rai per gli highlights ("Novantesimo Minuto") e per le dirette radiofoniche ("Tutto ilminuto per minuto"), per le quali si procederà con una trattativa privata.(Di lunedì 30 luglio 2018)