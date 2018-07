Calabria | terremoto di magnitudo 3 7 al largo di Vibo Valentia

Terremoto - scossa di magnitudo 3.7 al largo costa ovest della Calabria - : Il sisma registrato all'1.15 davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo l'Ingv, ha avuto ipocentro a 89 km di profondità ed epicentro in mare a 13 km da Ricadi. Non sono stati segnalati danni a ...

Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria - ecco DATI e MAPPE [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Reggio Calabria alle 09:20 circa. Secondo le rilevazioni della Sala Sismica INGV-Roma, si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.3 avvenuto a 4 km sud da Reggio di Calabria (RC) ad una profondità di 10 km. L'articolo Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria, ecco DATI e MAPPE [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:57:00 GMT)

Terremoto Calabria - geologo : “Agire subito per invertire la rotta e limitare effetti catastrofici” : “Mancavano 10 minuti alle 5 del 14 luglio scorso, quando i calabresi sono stati risvegliati da una scossa di Terremoto, percepita distintamente in quasi tutto il territorio regionale. In base ai dati forniti dall’INGV, l’evento sismico ha avuto magnitudo Richter 4.4 ed epicentro al largo di Tropea, con profondità ipocentrale di 57 km. Fortunatamente – rileva Alfonso Aliperta, Presidente Ordine Geologi della Calabria – l’evento ...

Terremoto vicino Tropea - paura in Calabria oggi 14 luglio : Un Terremoto piuttosto brusco ha svegliato all’alba i turisti e gli abitanti di Tropea, in Calabria. Intorno alle ore 4:50 del mattino c’è stato un brutto risveglio. La scossa di magnitudo 4,4 è stata registrata a largo della località, ad una profondità di 57 chilometri. Per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone e cose. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, i comuni interessati dalla scossa sono: Tropea, Drapia, Ricadi, ...

