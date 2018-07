Terremoto : scossa in Calabria - avvertita anche in Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria - ecco DATI e MAPPE [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Reggio Calabria alle 09:20 circa. Secondo le rilevazioni della Sala Sismica INGV-Roma, si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.3 avvenuto a 4 km sud da Reggio di Calabria (RC) ad una profondità di 10 km. L'articolo Scossa di terremoto avvertita a Reggio Calabria, ecco DATI e MAPPE [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte terremoto al largo di Tropea alle 4.50. Scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina : Paura alle 4.50 a Tropea e sui paesini della costa calabra affollati di turisti con centinaia di telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze di polizia. Un terremoto di magnitudo 4.4...

Terremoto in Calabria : scossa di magnitudo 4.4 sul versante sud-occidentale : Alle ore 4.50 di questa mattina (sabato 14 luglio 2018) è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 sulle coste della Calabria sud-occidentale, al largo di Tropea. Il movimento tellurico, verificatosi a 57 km di profondità, è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano le decine di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze di polizia da parte dei residenti e dei turisti, presenti in massa in questo ...

Sisma : scossa di magnitudo 4.4 registrata in Calabria : Oggi, sabato 14 luglio alle ore 4:50 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare ha registrato una scossa di magnitudo 4.4 sulle coste di Tropea, in Calabria. La scossa, che si è verificata ad una profondità di 57 chilometri, è stata percepita chiaramente dagli abitanti. Secondo i primi controlli del Dipartimento della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o cose, anche se sono state molteplici le chiamate ai ...

Terremoto a Tropea - scossa avvertita in tutta la Calabria meridionale - magnitudo 4.4 : Una scossa ti Terremoto di magnitudo 4.4 ha spentato stamane la Tropea e la Calabria meridionale. Il sisma ha espresso una magnitudo di 4.4 ed è stato avvertito chiaramente nei centri di Ricadi, Drapia, Nicotera, Parghelia, Zaccanopoli, Zungri, Joppolo, Tropea, Zambrone, fino Vibo Valentia.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...