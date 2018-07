Caivano | sul tavolo dei pm i nomi di possibili indagati

Caivano - non escluso il dolo per il maxi-rogo dei rifiuti. L’Arpac rassicura sulla tossicità dell’aria : “Valori nella norma” : Per l’incendio divampato nel primo pomeriggio del 25 luglio in un deposito di riciclaggio di rifiuti a Caivano, Napoli, non si esclude il dolo. Sul maxi-rogo della zona industriale di Pascarola che ha mandato in fumo un ingente quantitativo di carta e plastica da imballaggio e ha intossicato un operaio cingalese, per ora l’ipotesi è di incendio colposo. Troppo complicato definire in poco tempo se sia stato appiccato volontariamente e capire ...