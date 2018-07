Cade da due metri mentre lavora e batte la testa | muore 50enne

Tennistavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le Cadette - buoni piazzamenti per Cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...

Tour - Nibali Cade sull'Alpe d'Huez «Colpa di due moto della polizia» : Brutta caduta di Vincenzo Nibali nella salita finale della dodicesima tappa del Tour de France con arrivo sull'Alpe d'Huez. La dinamica non è ancora chiara, probabile che la causa sia da ricercarsi in ...

Due bambini feriti Cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sono stati curati prima ad Aosta e poi trasferiti a Torino AOSTA. Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti ieri in due ...

Roma - albero Cade su due auto : un ferito. E' il secondo nel giro di 24 ore : Il crollo in via Lanciani a due passi da Villa Blanc. automobilista in codice giallo. Martedì pomeriggio caso analogo in viale Regina Margherita

Maltempo Abruzzo - albero Cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Al via i corsi dell'AcCademia Malfatti con 20 studenti americani e due 2 cinesi : L'Accademia vocale Malfatti è stata voluta e promossa dall'Associazione Lucchesi nel Mondo, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca cui si è aggiunta importantissima la ...

Contratti a termine - uno su due sCade entro l'anno : Secondo una stima di Datagiovani in collaborazione con il Sole 24 Ore. 4 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due stelle - Cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...

Tragedia in montagna : tre alpinisti muoiono Cadendo in due crepacci : Due alpinisti sono morti stamattina cadendo in un crepaccio sul Monte Bianco; un altro è deceduto precipitando sulle Alpi Marittime.Continua a leggere

Motocross - GP Francia MX2 2018 : Jorge Prado e Thomas Covington vincono le due gare - Cade Pauls Jonass : Jorge Prado ha vinto il GP di Francia della MX2. Lo spagnolo ha vinto gara-2, chiudendo a pari punti con l’americano Thomas Covington, vincitore della prima manche. Prado ha così ridotto il margine che lo separa in classifica da Pauls Jonass a 16 lunghezze. Gara-1 è stato un assolo di Thomas Covington, che ha preso il comando della corsa sin dalla partenza. Thomas Olsen ha provato a stargli dietro, ma il pilota americano non ha avuto ...

Pamela Mastropietro - Cade l’accusa di omicidio per due nigeriani : “Non erano nella casa dove fu uccisa la 18enne” : Lucky Awelima e Desmond Lucky, i due nigeriani accusati insieme ad Innocent Oseghale di aver ucciso e poi smembrato il corpo di Pamela Mastropietro, non erano presenti nell’appartamento del connazionale dove si consumò il massacro della 18enne romana lo scorso 30 gennaio a Macerata. Questi i risultati delle perizie dei Ris e di quelle telefoniche, che hanno portato il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni a revocare la custodia in carcere ...

